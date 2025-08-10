„Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem”- diss Bedeosa na Eripe, wers po wersie

fot. Karol Makurat / @tarakum_photography

Szybko poszło. Po wczorajszym „Hit Me Bedi One More Time” Eripe odpowiedź Bedoesa 2115 przyszła po zaledwie kilkunastu godzinach. „Quebo cię stworzył, a ja cię kończę” – atakuje na początku Borys. Dalej raper zarzuca przeciwnikowi, że „przepił” swoją karierę, wspomina, że „od pierwszego dnia na scenie był ofiarnym kozłem”, więc zdążył zaprawić się w boju. „Miłego dnia. Kochajmy się” – czytamy w podpisie klipu na YouTubie, ale na linii Bedoes – Eripe miłości nigdy nie było i raczej nie będzie.

Poniżej zostawiamy wam cały tekst dissu Borka, tak, żebyście mogli prześledzić go wers po wersie.

Witam moi mili w krainie wędlin

Powrót chuja był rozczarowaniem, teraz plan ucieczki

Schodzę level down bez dwóch zdań, gdy ci odpowiadam

Mogłeś być na podium, możesz wypierdalać

I nie będziemy kolegami, życie to nie film

To jazda bez trzymanki, został ci tylko krzyk

Kim jesteś, żeby nas uciszać? Nie ma takiej siły!

Zamknij mordę jak rap gra i zacznij być miły

Jestem chujem, jestem hardcorem i jestem graczem

Ty rozrzutniku gnoju, chuja wiesz o rapie

Wiem kto ci daje punche, co je w ośmiu rozkminiacie

Zastanów się lepiej, kto twój wróg, a kto przyjaciel

Ja nie gram nieczysto, więc braciе dam ci radę

Hit me, Bedi, one morе time? Oszalałeś?

Jak tam bycie tyranem? Jakie wnioski?

Będę ssał kutasa na oczach całej Polski

To 2-1-1-5, suko!

Jesteś znany z przeciętnych punchy i picia browca

Ale jak chcesz jechać ze mną, to dziwko piwko nie można

Eri pet Quebo cię stworzył, a ja cię kończę

Zapraszam wszystkich na twój pożegnalny koncert

I Quebo dał ci zagrać na stadionie, niczym Probierz

Ty odjebałeś lewą akcję, chciałeś być jak Robert

Miał być strzelec wyborowy, jest na strzał po wyborowej

Młody Borek komentuje: „nie no, pan to chyba z okręgowej”

W kanale Zero chcą mnie na kanapie, na rozmowie

Ty w kanale śpisz po 0,7 gorzkiej żołądkowej

Idź na wywiad i opowiedz tę swoją wersję wydarzeń

Jedna lufa i pytanie, po co kurwa zaczynałeś?

Zobaczył żubra i się turla, jebany harnaś

Piszą mu punche, bo on leży obsikany w Tatrach

Flow jak warka, mordo, przejdźmy na ty

Jak na ciebie patrzę, odechciewa mi się ż

Młody B, zaszedłem ci za skórę jak Esperal

Od dzisiaj wymiotujesz jak ja po twoich numerach

Jak terroryzujesz dzieciaków co spełniają marzenia

To zapierdolę cię kurwo jak Osamę Bin Ladena

Ty pierdolony brudzie, ty chorobo polskiej sceny

Ja pomagam małolatom, ty chcesz niszczyć im kariery

To nie jest oki, kurwa, że chodzisz po tej ziemi

Nadeszły nowe czasy, gnębimy gnębicieli

Ja pół tony Montana, ty pół główek, pół pała

Twój diss to pół prawda, pół środek, pół kłamstwa

Pół tonu ciszej, jak ze mną rozmawiasz

Bo to nie ta półka facet, w rapie i w punchline’ach

Jak cosplay pedofila, bo mam wąs, kurwa, ziomal

Ty odpowiadałeś tyle, że odrosła mi broda

Ty cosplay rapera i cosplay patusa

A potrafisz tylko, kurwa, coś tam, że grubas

Nagle żartujesz na samplu, a wjechałeś jak zabójca

Ale zobaczyłeś, że wygrywa ten, kto luz ma

I kto tu jest populistą, ja czy Pan pół Punch?

Sześć dni i ty mówisz rapuj, kurwa?

Chciałeś mnie zjeść, ale ci stanąłem w gardle

I kurwa, tak strasznie ssiesz, że aż ci stanąłem w gardle

Pieprzysz znów o wadze, ale mi to nie ujmuje

Pokazałem ci, gdzie pieprz rośnie, bo mam pieprzyk nad chujem

I miałem nie podjadać, tej wagi chyba nie zrzucę

Bo znów na bicie jem cipkę, pieprzy mnie gluten

Ty hańbisz swoje miasto, ja kocham ludzi z Krakowa

Od dzisiaj jesteś Pisuarek Głowacz z Urynowa

Mam wyjebane w twoje kłamstwa, wyjebane, w co tam nagrasz

Choćbyś się przedstawił, to i tak nie będzie prawda

Wyjebane w nagłówki, wyjebane w zasięgi

Złe słowo o bliskich i masz wyjebane zęby

Mam wyjebane w twoje kłamstwa, wyjebane, w co tam nagrasz

Choćbyś się przedstawił, to i tak nie będzie prawda

Wyjebane w nagłówki, wyjebane w zasięgi

Złe słowo o bliskich i masz wyjebane zęby

Śmiejesz się z chorób psychicznych, bo jesteś ludzkim odpadem

Ja gram to dla tych z depresją oraz dla tych z bipolarem

Za Borysa: jesteśmy kwita, bo nie lubi obrażać

Młody Borek będzie kopał cię aż wykrzyczysz „przepraszam”

W chuju mam rapowe afery, befory i aftery

Winiemu odpuszczam, bo jest śmieszny

I nie interesuje, co mówią o mnie raperzy

Mam szacunek dla legend i robię to co mam robić

Co cię boli? Czy aż tak cię to boli?

Było mi przykro jak Rychu wrzucił diss na mnie na story razem z Decksem

Bo mam was za idoli i dziesięcioletniemu Borysowi pękłoby serce

Ale nie zmienia się nic, dalej trzeba żyć

Sobą pozostać, nie dać sobie pluć w pysk

I zapamiętam tych, którzy byli ze mną na dnie

Bo lojalności nie zdobędziesz śmiesznym punchem

Nikt nie pisze mi, ty kurwo zazdrosna

Będę miał ghosta jak kupie Rolls Royce’a

A to, że nie wierzą, że to nie tekst Borcia

Schlebia mi jak, nie wiem kurwa, kromka?

W swoich numerach na siłę wciskasz dwójkę

Zaraz żyłka ci pęknie w kabinie jebiącej gównem

Realizator prosi, żebyś nagrywał w pampersie

Bo później na sesje przychodzą normalni ludzie

Jak miarka się przebrała, to ubrałem kapelusz

I zostałem królobójcą samozwańczych Punchlinerów

Padłeś w Kołobrzegu, a piszczałeś jak na Helu

Miałeś być królem, a jesteś kasztanem z Wawelu

Ja z królem Nowego Yorku na spółę kawałek tortu

Dla uszu każdy twój kawałek to kawałek tortur

Mamy ważny dzień, a ty nam go chciałeś popsuć

Ubrałeś kostium, bo w środku jesteś fanem gościu

Gloryfikujesz bycie złym, no i groźnym

To tylko wizerunek, ty nie jesteś z patologii, a ja jestem

I już nie raz całowałem chodnik

I w każde urodziny błagałem: „Niech to się skończy”

Po sześciu dniach wrzucasz nutę Magika do postu

Oddałbym wszystkie twoje wersy po prostu

I jak mam nie być gruby, skoro wpierdoliłem łaka?

Wszystkie dokonania, pomnik budowany lata

Przeciwko kurestwu i upadkowi zasad

Bądź elegancki – najważniejsza nie jest kasa

Serce, dedykacja i ciężka praca

Mam firmę z braćmi, wiemy co to klasa

Mam wyjebane w twoje kłamstwa, wyjebane, w co tam nagrasz

Choćbyś się przedstawił, to i tak nie będzie prawda

Wyjebane w nagłówki, wyjebane w zasięgi

Złe słowo o bliskich i masz wyjebane zęby

Mam wyjebane w twoje kłamstwa, wyjebane, w co tam nagrasz

Choćbyś się przedstawił, to i tak nie będzie prawda

Wyjebane w nagłówki, wyjebane w zasięgi

Złe słowo o bliskich i masz wyjebane zęby

(Jezu Chryste, Kubi)

Od pierwszego dnia na scenie, Borys jest ofiarnym kozłem

Byłem treningowym workiem, ale trochę urosłem

Mówią, chcesz pokoju, szykuj się na wojnę

Zostawicie mnie w spokoju, albo każdy z was z nim spocznie

Osiemnaście sztuk broni w moim sejfie

Zastanów się dwa razy, zanim wejdziesz na posesję

Ksiądz będzie miał procesję, bliscy będą mieć pretensje

Mój prawnik pełne ręce, a ty szczęście, jeśli jeszcze będziesz

Oddychaj, oddychaj, za moją rodzinę, jestem gotowy zdychać

Żaden ze mnie bandyta, żadna mafia, żaden gangster, ale

Za moich bliskich mogę mieć beef, choćby z diabłem

Mogę się bić, choćby z Majkiem

Ty, gdy wchodzisz w bit, to brzmisz, jakbyś miał bić się z tym mic’iem

A jesteś pizdą na strzała

I to ostatni raz, gdy mówię o tym strzale

Bo mam większe ambicje, niż bycie czyimś koszmarem

Wolę spełniać marzenia, na każdego kozaka jest większy kozak

Pozwól, że wytłumaczę Ci teraz, jak się było trzeba zachować

Jak dostaniesz w ryj i pogadasz, i potem jest graba i zgoda

To jak wracasz, to nie kłamiesz i nie opowiadasz po ziomach

Nie wspomniałem o Penxe Delekcie i zostawiłem Zygsona

W chuju mam posty Oxona, ja też bym tak zrobił za zioma

Ty ich oszukałeś i dotykasz mój skład, odkąd byłem szczylem

Jesteś pewny, że to nie ty jesteś pedofilem?

Suko, jaki sextape, co ty gadasz?

Sextape to ten beef, menel łyka mojego chuja, słodkiego grubasa

Nie będę kopał leżącego, to mi nie przystoi

I tak, chuj mi stoi, uwielbiam, gdy przegrywa gnębiący

Stare chłopy siedzą i piszą o mnie love songi

Jak chcesz buzi, to chodź, a nie się wstydzisz, kurwa

Bo jest wielu w mainstreamie, którzy nie mają godności

Ale to nie jestem ja, ja jestem prawdziwy do kości

Kończę ten beef, choć dla mnie to on już pod hotelem się skończył

Bo podanie ręki jest dla mnie warte więcej niż posty

I tak powiedziałem przepraszam, bo wycofałeś swoje słowa

A teraz znów muszę przepraszać za to, że musiałem cię pochować

Jak możesz powiedzieć, że dotykam dzieci chujem?

Nie rozumiem, jesteś paskudnym człowiekiem, szmato

Co ty masz w głowie?

Jak się znów spotkamy, znowu będziesz mówił, że tylko rapujesz?

Co, tylko rapujesz, że ktoś jest konfidentem, kurwa?

Żyję blisko z Bogiem, mam czyste sumienie

Każdy, kto mnie zna, wie, że zawsze pomogę jak mogę

Nie śmieję się z ludzi pracy, nigdy bym nie ważył

Ty manipulujesz faktami i obracasz kota ogonem

Tylko to ci zostało, mam szacunek do pieniądza

Karierę traktuję jak dar, nie piję od lat

A na koncertach zawsze klasa

Ty swoją przepiłeś, bo nie masz szacunku do słuchacza

A ten diss, który wypuściłeś, tylko to potwierdza

I nie wiem, po co nagle wspominasz o psie i swojej żonie?

Robisz z siebie ofiarę, a przecież ty to zacząłeś

Chciałeś skończyć mi karierę, a skoczyłeś na końcówę

A jak sprawdzisz na kacuwie ten numer, to daj już spokój

I nie czekam na odpowiedź, wracam do obowiązków

Dbania o rodzinę, przyjaciół i moich ziomków

Było fajnie na początku, ale teraz to już średnie

Eripe zostanie na nagrobku, bo tam jest jego miejsce

Gram jutro na Narodowym i mimo tego, że twoja odpowiedź jest słaba

Nie powinienem na nią reagować, to i tak ci odpowiadam, bo jestem raperem

A beefy wygrywa z reguły albo lepszy raper, albo lepszy człowiek

Ty jesteś średnim raperem i paskudnym człowiekiem (Paskudnym)

Żywiłeś się nienawiścią całą swoją karierę

Obrażałeś nas latami, nawet zarzuciłeś nam donosicielstwo (Co?)

A potem na żywo powiedziałeś, że to tylko rap? (Co? Japierdole, serio)

I tak, uderzyłem cię, dostałeś ojcowskiego tak, że przytuliła cię Matka Ziemia

I przeprosiłem za to, bo wycofałeś się ze swoich słów

Podaliśmy sobie ręce, kurwa, stary, już mówiłem to 100 razy (100 razy, kurwa, na serio, ile razy można to powtarzać?)

To jest niehonorowe, bo podałeś rękę człowiekowi, a potem jedziesz do domu i go obrażasz

I to nawet ja wiem, kurwa (Kurwa, ręce opadają już)

To jest brzydkie po prostu

Ten beef nie ma sensu, bo ty będziesz cisnąć mnie od grubasa

Ja nie chcę pisać piosenek o alkoholizmie

Bo to jest, kurwa, smutne stary, naprawdę

I życzę ci naprawdę, żebyś z tego wyszedł, naprawdę

Nie będę się szczycił ani tym, co się stało pod hotelem, ani tym beefem

Bo nie jesteś dla mnie żadnym zawodnikiem, 2115