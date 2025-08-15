Skubas z nowym singlem “Na dystans”

fot. Wiktor Franko

Po dłuższej przerwie Skubas prezentuje „Na dystans” – pierwszy singiel zapowiadający nadchodzący materiał. Utwór jest nominowany do konkursu Bursztynowy Słowik i zostanie wykonany premierowo na żywo 19 sierpnia w TVN podczas Top Of The Top Sopot Festival. Do piosenki powstał klip zrealizowany na Gran Canarii.

„Na dystans” opowiada o relacji, której intensywność jest tak silna, że aż parzy – dlatego tytułowy dystans staje się jedynym ratunkiem. Bohater piosenki wybiera przestrzeń – pełną niespełnienia, ale i bezpieczeństwa – zamiast bliskości, która rani.

Skubas wystąpi na Top Of The Top Sopot Festivalu

Teledysk, autorstwa Wiktora Franko, został nakręcony w majestatycznym, górskim krajobrazie Gran Canarii – miejscu szczególnym dla Skubasa, który od lat znajduje w górach inspirację i spokój.

Konkurs Bursztynowy Słowik, w którym nominowany jest utwór “Na dystans”, odbędzie się już 19 sierpnia w ramach Top Of The Top Sopot Festival – jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce, transmitowanego na żywo w TVN.