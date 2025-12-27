Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?

fot. kadr z wideo

Skolim to dziś jeden z najbardziej zapracowanych gwiazdorów na polskiej scenie muzycznej, ale jego prawdziwa finansowa potęga nie wynika wyłącznie z koncertów i streamingu. Choć gra nawet 450–500 koncertów rocznie, to właśnie działalność biznesowa przynosi mu największe przychody.

Ile Skolim zarabia na koncertach?

Średnia stawka Skolima za jeden koncert wynosi około 30 tysięcy złotych. Przy tak intensywnym grafiku oznacza to roczny przychód na poziomie 14–15 milionów złotych wyłącznie z występów na żywo. Do tego dochodzą wpływy z ZAiKS-u, YouTube’a oraz platform streamingowych, takich jak Spotify.

Jak jednak sam przyznał, to nie muzyka generuje największe pieniądze.

Sklep internetowy przynosi większe zyski niż muzyka

Największym źródłem dochodu Skolima jest jego sklep internetowy, w którym sprzedaje m.in. perfumy sygnowane własną marką. Artysta ujawnił, że w ciągu półtora roku sprzedał:

około 300 tysięcy flakonów perfum „Temperatura” ,

około 150 tysięcy flakonów „Bebecita”.

Ceny perfum wahają się w granicach 150–200 zł, co oznacza, że przychody z samych zapachów sięgają kilkudziesięciu milionów złotych rocznie.

Automaty z perfumami i sprzedaż w galeriach

Produkty Skolima nie są dostępne wyłącznie online. Perfumy można kupić także:

na koncertach,

w galeriach handlowych,

w specjalnych automatach zapachowych ustawionych w wybranych lokalizacjach.

To sprawia, że marka działa niemal jak sieć detaliczna, a sprzedaż odbywa się przez wiele kanałów jednocześnie.

Kosmetyki, ubrania i… stacja benzynowa

Oferta Skolima nie kończy się na perfumach. W jego sklepie dostępne są również:

koszulki,

szampony do włosów,

żele pod prysznic,

limitowane bombki choinkowe.

Co więcej, artysta niedawno otworzył własną stację benzynową, na której paliwo sprzedawane jest nawet o kilkadziesiąt groszy taniej niż cena rynkowa. To kolejny dowód na to, że Skolim konsekwentnie buduje wielobranżowy biznes, wykraczający daleko poza muzykę.