Skolim wywołuje burzę po mocnych słowach o branży: „Są niesamowicie odklejeni”

Mocne słowa o innych artystach

2026.04.16

Skolim ponownie znalazł się w centrum medialnej dyskusji po swojej wypowiedzi w studiu RMF FM. Artysta, który obecnie promuje duet z Blanką, w ostrych słowach odniósł się do narzekań w polskim show-biznesie, wywołując falę komentarzy w sieci.

Skolim o pracy w muzyce: „To nie jest praca, tylko przyjemność”

W trakcie rozmowy Skolim podkreślił, że koncertowanie i działalność muzyczna nie są dla niego obciążeniem, lecz pasją i źródłem satysfakcji. Piosenkarz stwierdził, że traktuje swoją karierę jako spełnienie marzeń, porównując ją do sportowca, który zarabia na tym, co kocha. Wypowiedź ta wyraźnie pokazuje jego bardzo pozytywne podejście do sceny i sukcesu.

Największe emocje wzbudziła jednak jego opinia o części środowiska muzycznego. Skolim nie gryzł się w język, komentując publiczne narzekania gwiazd:

„Wszyscy ci artyści, którzy narzekają, są niesamowicie odklejeni” – powiedział wprost.

Kontrowersje nie po raz pierwszy

To nie pierwszy raz, gdy Skolim wzbudza emocje swoimi wypowiedziami. Wcześniej komentował m.in. sytuację gospodarczą i ceny paliw, krytykując praktyki rynkowe i deklarując utrzymanie konkurencyjnych cen na własnej stacji.

