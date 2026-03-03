CGM

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Artysta podkreśla, że nie planuje podwyżek, nawet w obliczu napięć na Bliskim Wschodzie

2026.03.03

opublikował:

Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Skolim wprowadził na swojej stacji benzynowej limit paliwa na jednego klienta. Jak poinformował na Instagramie, każdy klient może zatankować maksymalnie 60 litrów, a decyzja wynika „ze względu na sytuację polityczną w Iranie”. Wyjątkiem są samochody ciężarowe, ciągniki i maszyny rolnicze, które nie podlegają ograniczeniu.

Ceny paliwa u Skolima

Na stacji Skolima paliwo kosztuje naprawdę konkurencyjnie:

  • Gaz LPG: 2,49 zł/l

  • Benzyna 95: 5,29 zł/l (dla porównania średnia cena w regionie wynosi 6,07 zł/l)

Podwyżek nie będzie

Artysta podkreśla, że nie planuje podwyżek, nawet w obliczu napięć na Bliskim Wschodzie.

Nie podnosimy cen paliw! Natomiast ze względu na sytuację polityczną w Iranie dzisiaj i jutro limit w zakupie 60 litrów dla klienta. Nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych. Dziękujemy, że wspieracie Polski Biznes. Wasz SKOLIM– napisał gwiazdor na Instagranie.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Konrad Skolimowski (@skolim__)

Tagi


Popularne newsy

Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”
NEWS

Young Leosia wystąpi na PGE Narodowym. „Królowa i król obecni na Narodowym”

Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha
NEWS

Syn Lil Jona nie żyje. Ujawniono przyczynę śmierci Nathana Smitha

Strzały podczas otwarcia restauracji Nipsey’a Hussle w Long Beach
NEWS

Strzały podczas otwarcia restauracji Nipsey’a Hussle w Long Beach

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP
NEWS

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już nagrane. „Zostawiła konkurencję w tyle” – mówi informator TVP

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie
NEWS

Doda najpopularniejsza w polskim internecie. Tuż za nią Malik Montana, Kizo, Wieniawa, Young Leosia i Roxie

Wersow prezentuje album „Matka Idolka” – intymny manifest kobiecej siły
NEWS

Wersow prezentuje album „Matka Idolka” – intymny manifest kobiecej siły

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”
NEWS

Kelly Osbourne odpowiada krytykom po śmierci ojca. „To druzgocące, że kobiety nie wspierają kobiet”

Polecane

FOTO
Zobaczcie co działo się za kulisami koncertu Vito Bambino

Zobaczcie co działo się za kulisami koncertu Vito Bambino

W sobotę Vito zagrał na wyprzedanym Torwarze

3 godziny temu

CGM
Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Snoop Dogg prosi o głosy w Popkillerach. I nie tylko on

Gwiazdy zagraniczne wspierają Popkillery 2026

3 godziny temu

CGM
Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z kim wolałbym spędzić moje urodziny”

Justin Bieber świętuje 32. urodziny z żoną: „Nie ma nikogo, z ki ...

Instagramowe wspomnienia i miłosne wyznania

3 godziny temu

CGM
Halsey pominięta w rocznicowym poście Tumblr. „To jest wasze podziękowanie?”

Halsey pominięta w rocznicowym poście Tumblr. „To jest wasze pod ...

"Byłaś i zawsze będziesz filarem naszej platformy"

3 godziny temu

CGM
Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Machine Gun Kelly uczcił córkę z Megan Fox nowym tatuażem

Tatuaż wykonała Zsofi Csepai, znana artystka z Berlina

3 godziny temu

CGM
Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny trasą z okazji 30-lecia albumu „Światło” i 40-lecia dziecięcego debiutu fonograficznego

Natalia Kukulska świętuje 50. urodziny trasą z okazji 30-lecia albumu ...

Jubileuszową trasa koncertowa

3 godziny temu