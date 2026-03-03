Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Skolim wprowadził na swojej stacji benzynowej limit paliwa na jednego klienta. Jak poinformował na Instagramie, każdy klient może zatankować maksymalnie 60 litrów, a decyzja wynika „ze względu na sytuację polityczną w Iranie”. Wyjątkiem są samochody ciężarowe, ciągniki i maszyny rolnicze, które nie podlegają ograniczeniu.
Ceny paliwa u Skolima
Na stacji Skolima paliwo kosztuje naprawdę konkurencyjnie:
Gaz LPG: 2,49 zł/l
- Benzyna 95: 5,29 zł/l (dla porównania średnia cena w regionie wynosi 6,07 zł/l)
Podwyżek nie będzie
Artysta podkreśla, że nie planuje podwyżek, nawet w obliczu napięć na Bliskim Wschodzie.
Nie podnosimy cen paliw! Natomiast ze względu na sytuację polityczną w Iranie dzisiaj i jutro limit w zakupie 60 litrów dla klienta. Nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych. Dziękujemy, że wspieracie Polski Biznes. Wasz SKOLIM– napisał gwiazdor na Instagranie.
