Skolim wprowadza limit paliwa na swojej stacji. Wszystko ze względu na sytuację polityczną w Iranie

Skolim wprowadził na swojej stacji benzynowej limit paliwa na jednego klienta. Jak poinformował na Instagramie, każdy klient może zatankować maksymalnie 60 litrów, a decyzja wynika „ze względu na sytuację polityczną w Iranie”. Wyjątkiem są samochody ciężarowe, ciągniki i maszyny rolnicze, które nie podlegają ograniczeniu.

Ceny paliwa u Skolima

Na stacji Skolima paliwo kosztuje naprawdę konkurencyjnie:

Gaz LPG: 2,49 zł/l

Benzyna 95: 5,29 zł/l (dla porównania średnia cena w regionie wynosi 6,07 zł/l)

Podwyżek nie będzie

Artysta podkreśla, że nie planuje podwyżek, nawet w obliczu napięć na Bliskim Wschodzie. Nie podnosimy cen paliw! Natomiast ze względu na sytuację polityczną w Iranie dzisiaj i jutro limit w zakupie 60 litrów dla klienta. Nie dotyczy samochodów ciężarowych oraz ciągników i maszyn rolniczych. Dziękujemy, że wspieracie Polski Biznes. Wasz SKOLIM– napisał gwiazdor na Instagranie.