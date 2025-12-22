CGM

Skolim ujawnia, że Marina Łuczenko chciała z nim współpracować. „Pisała do mojego menadżera o numer"

Czy powstanie wspólny hit Skolima i Mariny Łuczenko?

2025.12.22

Skolim ujawnia, że Marina Łuczenko chciała z nim współpracować. „Pisała do mojego menadżera o numer"

fot. @k.tarkovsky

W najnowszym wywiadzie Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zdradził, że Marina Łuczenko – prywatnie żona bramkarza Wojciecha Szczęsnego – próbowała nawiązać z nim kontakt w sprawie muzycznej współpracy.

Według jego słów kontakt miał odbyć się za pośrednictwem menadżera artysty.

„W ogóle jego żona też pisała chyba do mojego menadżera ostatnio o numer jakiś” – powiedział w rozmowie z „Faktem”.

To pierwsza publiczna informacja o potencjalnym duecie tych dwojga.

Skolim coraz wyżej w show-biznesie

Skolim jest jednym z najpopularniejszych wykonawców ostatnich lat. Szeroka publiczność kojarzy go z hitami takimi jak:

  • „Wyglądasz idealnie”

  • „Temperatura”

  • „Wejdę, wyjdę”

Oprócz muzyki działa także biznesowo – niedawno otworzył własną stację benzynową w Czeremsze.

Marina Łuczenko – czy przygotowuje nowy projekt?

Marina Łuczenko wcześniej współpracowała m.in. z:

  • Jamesem Arthurem

  • Smolastym

  • Young Igim

Jeśli informacja Skolima się potwierdzi, może to oznaczać przygotowania do nowego singla lub projektu muzycznego wokalistki.

Skolim o Wojciechu Szczęsnym

W tym samym wywiadzie wokalista przyznał, że wysoko ceni bramkarza FC Barcelony:

„Uwielbiam Wojtka Szczęsnego. Wydaje mi się, że jest cudownym człowiekiem, darzę go sympatią.”

Czy sympatie muzyczno-sportowe przerodzą się w medialną współpracę jego żony z discopolowcem?

 

