Skolim ujawnia, że Marina Łuczenko chciała z nim współpracować. „Pisała do mojego menadżera o numer”

fot. @k.tarkovsky
W najnowszym wywiadzie Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, zdradził, że Marina Łuczenko – prywatnie żona bramkarza Wojciecha Szczęsnego – próbowała nawiązać z nim kontakt w sprawie muzycznej współpracy.
Według jego słów kontakt miał odbyć się za pośrednictwem menadżera artysty.
„W ogóle jego żona też pisała chyba do mojego menadżera ostatnio o numer jakiś” – powiedział w rozmowie z „Faktem”.
To pierwsza publiczna informacja o potencjalnym duecie tych dwojga.
Skolim coraz wyżej w show-biznesie
Skolim jest jednym z najpopularniejszych wykonawców ostatnich lat. Szeroka publiczność kojarzy go z hitami takimi jak:
-
„Wyglądasz idealnie”
-
„Temperatura”
-
„Wejdę, wyjdę”
Oprócz muzyki działa także biznesowo – niedawno otworzył własną stację benzynową w Czeremsze.
Marina Łuczenko – czy przygotowuje nowy projekt?
Marina Łuczenko wcześniej współpracowała m.in. z:
-
Jamesem Arthurem
-
Smolastym
-
Young Igim
Jeśli informacja Skolima się potwierdzi, może to oznaczać przygotowania do nowego singla lub projektu muzycznego wokalistki.
Skolim o Wojciechu Szczęsnym
W tym samym wywiadzie wokalista przyznał, że wysoko ceni bramkarza FC Barcelony:
„Uwielbiam Wojtka Szczęsnego. Wydaje mi się, że jest cudownym człowiekiem, darzę go sympatią.”
Czy sympatie muzyczno-sportowe przerodzą się w medialną współpracę jego żony z discopolowcem?