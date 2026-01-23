Skolim powiększa swoje imperium. Gwiazdor disco polo inwestuje nad Bałtykiem

Skolim poinformował fanów o swoim najnowszym przedsięwzięciu. Popularny gwiazdor disco polo zainwestował w willę nad Bałtykiem, oferując noclegi w atrakcyjnej cenie. Budynek znajduje się w Międzyzdrojach, a aktualna cena noclegu dla dwóch osób wynosi jedynie 145 zł – oferta obowiązuje przed generalnym remontem.

Skolim – od muzyki do biznesu

Kariera Skolima zaczynała się od aktorstwa, jednak to jego przeboje disco-polo, takie jak „Temperatura” czy „Wyglądasz idealnie”, zapewniły mu popularność w całej Polsce. Sukces muzyczny pozwolił mu budować kolejne marki pod własnym nazwiskiem. W sprzedaży dostępny jest już merch, perfumy, a pod koniec ubiegłego roku gwiazdor otworzył także stację paliw z możliwością taniego posiłku.

Noclegi nad morzem – idealne na każdą porę roku

Skolim zachęca miłośników nadmorskiego wypoczynku, morsowania i majówek do skorzystania z oferty. Po zakończeniu remontu oraz w sezonie letnim cena noclegu ma wzrosnąć do 415 zł, co wciąż jest konkurencyjną stawką jak na nadmorskie warunki.

Rozwój marki i plany na przyszłość

Nowa inwestycja pokazuje, że Skolim konsekwentnie rozwija swoje imperium biznesowe, łącząc karierę muzyczną z projektami komercyjnymi. Gwiazdor podkreśla, że pieniądze traktuje jako narzędzie, a nie cel sam w sobie, co widać po różnorodności jego działań.