Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”

Popularny artysta disco polo i samozwańczy „król latino” od kilku tygodni promuje swoją stację paliw w Czeremsze, która – jak sam podkreśla – oferuje jedne z najniższych cen benzyny w Polsce. W najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych muzyk pokazuje, że paliwo może kosztować mniej niż pięć złotych za litr.

Skolim inwestuje w biznes paliwowy

Skolim coraz śmielej rozwija działalność poza sceną muzyczną. Otwarta niedawno stacja paliw w Czeremsze to kolejny krok w stronę biznesowej niezależności artysty. Skolim regularnie promuje ją w social mediach, zachęcając kierowców niskimi cenami oraz nowoczesnym wyglądem obiektu.

Największe poruszenie wzbudziły jednak ceny paliwa, które – według artysty – znacząco odbiegają od tych prezentowanych w ogólnopolskich mediach.

Benzyna za 4,99 zł? Skolim pokazuje ceny

W najnowszym nagraniu opublikowanym w sieci Skolim z dumą prezentuje dystrybutory na swojej stacji paliw. Jak podkreśla, cena benzyny od kilku dni utrzymuje się na poziomie 4,99 zł za litr.

„Dobijamy już do tygodnia z ceną 4.99 PLN za benzynę. W mediach szukają stacji, gdzie cena oscyluje wokół 5,19–5,18, a u nas już tydzień 4.99. Dlaczego nikt w mediach nie mówi, nie pisze, że taka może być cena benzyny?” – mówi Skolim.

Benzyna na stacji Skolima poniżej pięciu złotych #Skolim

