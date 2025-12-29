CGM

Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”

Skolim coraz śmielej rozwija działalność poza sceną muzyczną

2025.12.29

opublikował:

Skolim pokazuje, że benzyna może kosztować poniżej 5 zł. „Dlaczego w mediach o tym nie mówią?”

Popularny artysta disco polo i samozwańczy „król latino” od kilku tygodni promuje swoją stację paliw w Czeremsze, która – jak sam podkreśla – oferuje jedne z najniższych cen benzyny w Polsce. W najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych muzyk pokazuje, że paliwo może kosztować mniej niż pięć złotych za litr.

Skolim inwestuje w biznes paliwowy

Skolim coraz śmielej rozwija działalność poza sceną muzyczną. Otwarta niedawno stacja paliw w Czeremsze to kolejny krok w stronę biznesowej niezależności artysty. Skolim regularnie promuje ją w social mediach, zachęcając kierowców niskimi cenami oraz nowoczesnym wyglądem obiektu.

Największe poruszenie wzbudziły jednak ceny paliwa, które – według artysty – znacząco odbiegają od tych prezentowanych w ogólnopolskich mediach.

Benzyna za 4,99 zł? Skolim pokazuje ceny

W najnowszym nagraniu opublikowanym w sieci Skolim z dumą prezentuje dystrybutory na swojej stacji paliw. Jak podkreśla, cena benzyny od kilku dni utrzymuje się na poziomie 4,99 zł za litr.

„Dobijamy już do tygodnia z ceną 4.99 PLN za benzynę. W mediach szukają stacji, gdzie cena oscyluje wokół 5,19–5,18, a u nas już tydzień 4.99. Dlaczego nikt w mediach nie mówi, nie pisze, że taka może być cena benzyny?” – mówi Skolim.

Benzyna na stacji Skolima poniżej pięciu złotych #Skolim

♬ original sound – CGM.PL

Od „Barw szczęścia” do list przebojów i inwestycji

Skolim dał się poznać szerszej publiczności jako aktor serialu „Barwy szczęścia”, gdzie wcielał się w postać Patryka. Dziś 29-latek jest jedną z największych gwiazd disco polo. Jego koncertowy kalendarz pęka w szwach – tylko w jednym sezonie letnim zagrał ponad 150 koncertów.

Hit „Wyglądasz Idealnie” zapewnił mu ogromną popularność i znaczące dochody. Sam artysta w wywiadach żartował, że po intensywnym sezonie koncertowym mógłby kupić „całe blokowisko”. Inwestycja w stację paliw pokazuje, że Skolim coraz poważniej myśli o długofalowym zabezpieczeniu finansowym.

Tagi


Popularne newsy

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”
NEWS

Sokół zapowiedział na 2026 rok album z innym raperem: „Myślę, że to się wydarzy w tym roku”

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”
NEWS

Maciej Maleńczuk ostro o raperach:”Cały rap goniłbym i lał pasem po dupie za to, co wyprawiają”

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii
NEWS

Taco Hemingway z kolejnym międynarodowym sukcesem. Jego album jest numerem jeden w Wielkiej Brytanii

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci
NEWS

Viki Gabor wzięła ślub? Zaskakujące nagranie wywołało burzę w sieci

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE
NEWS

„Przez długi czas nie chciałem wchodzić w szczegóły, bo uważałem, że pewne sprawy powinny zostać między nami” – Muniek Staszczyk o rozstaniu z wieloletnimi członkami T.LOVE

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?
NEWS

Skolim zarobił w zeszłym roku około 15 milionów złotych na muzyce. Ale to tylko mała część jego zarobków. Na czym zarabia najwięcej?

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie
NEWS

Malik Montana pokazał statystyki wigilijnego posta z bigosem. Wynik robi ogromne wrażenie

Polecane

CGM
Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Blueface wyjaśnia, dlaczego potrzebuje trzech dziewczyn na raz

Raper przyznał, że nadal nie wybrał swojego „trio”

33 minuty temu

CGM
Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczącego jej świątecznego hitu

Mariah Carey otrzymała 92 tysiące dolarów po oddaleniu pozwu dotyczące ...

Piosenkarz country złożył pozew przeciwko Carey

38 minut temu

CGM
Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

Syn Patrycji Markowskiej jest raperem. Nie chce pomocy znanej mamy

„Chcę wszystko zbudować własnymi siłami”

42 minuty temu

CGM
Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas występu komika Deona Cole’a

Kanye West zapowiada nowy album. Raper potwierdził plany podczas wystę ...

Ye zaskoczył fanów na scenie

53 minuty temu

CGM
VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem to ma jakąś ksywę?”

VNM opublikował świąteczną rozmowę z ojcem o rapie. „Ty, a ten Eminem ...

„Obsmarkałem się i wszedłem na Instagram”

1 godzinę temu

CGM
Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co naprawdę się wydarzyło

Viki Gabor przerywa milczenie po romskim ślubie. Artystka wyjaśnia, co ...

Od kilku dni w mediach głośno jest o rzekomym ślubie Viki Gabor

2 godziny temu