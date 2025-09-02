Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

fot. mat. pras.

Na wydanej w połowie sierpnia EP-ce Maty „2023: Złote Piaski” znalazł się kawałek „Kamikaze”, w którym artystę wsparł Skolim. Piosenka zgromadziła dotychczas ponad 9 mln streamów na samym Spotify i – nie licząc wydanego przed rokiem singla „Falochrony” z Roxie, jest obecnie najpopularniejszym kawałkiem z EP-ki.

„Kamikaze” było jednym z tematów poruszonych prze Damiana Glinkę w rozmowie ze Skolimem dla Pomponika. Artysta zapytany, jak wspomina współpracę z Młodym Matczakiem, odparł krótko: – Chyba fajnie.

„On ma swój świat, ja mam swój”

Dziennikarz był zaskoczony taką odpowiedzią, więc Skolim rozwinął wątek, mówiąc:

– Ani się z nim nie zaprzyjaźniłem, ani to nie jest mój ziom. Zrobiliśmy fajny numer. Połączyliśmy trochę dwa środowiska, dwa światy. Tyle. Ciężko mi się wypowiadać o takich obcych ziomach. On ma swój świat, ja mam swój.

Na koniec Skolim zapytany, czy pojawi się na przyszłorocznym koncercie Maty na PGE Narodowym, odparł, że prawdopodobnie ma w tym terminie inne zobowiązania.