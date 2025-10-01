Szukaj
CGM

Skolim o polskim rapie: „Niektórzy raperzy mają więcej wspólnego z disco-polo niż z prawdziwym rapem.”

"Polscy raperzy chwalą się tym, czego nie mają"

2025.10.01

opublikował:

Skolim o polskim rapie: „Niektórzy raperzy mają więcej wspólnego z disco-polo niż z prawdziwym rapem.”

fot. mat. pras.

Luksusowy styl życia w polskim rapie

W najnowszym wywiadzie dla ShowNews, Skolim podzielił się swoimi obserwacjami na temat współczesnej sceny rapowej w Polsce. Zauważył, że wielu artystów chwali się luksusowym stylem życia, mimo że nie zawsze mają do niego dostęp.

Jak sam powiedział:

„Raperzy wywodzą się z ulic. Chwalą się tym, czego nie mają. Wynajmują samochody i apartamenty. Ja, powiedzmy szczerze, mógłbym im wypożyczyć do teledysku apartament czy samochód.”

Polski rap – wesoły i śmiechowy

Pomimo krytyki wobec niektórych artystów, Skolim docenia pozytywne strony sceny hip-hopowej:

„Polski rap jest fajny, wesoły, śmiechowy czasem bywa.”

Raperzy a disco-polo

Skolim zauważa również różnice między współczesnym rapem a jego klasycznym brzmieniem:

„Niektórzy raperzy mają więcej wspólnego z disco-polo niż z prawdziwym rapem.”

Jednocześnie wskazuje artystów, których ceni najbardziej:

„Najbardziej cenię Tomka Chadę i RX.”

 

Tagi


Popularne newsy

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu
NEWS

Koniec czekania. Ten Typ Mes nareszcie odpalił preorder albumu

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder
NEWS

Tede koncertowo trolluje Mesa, podszywając się pod jego preorder

Ten Typ Mes chciałby się zakochać
NEWS

Ten Typ Mes chciałby się zakochać

Spotify szykuje się do rewolucji
NEWS

Spotify szykuje się do rewolucji

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce
NEWS

Doja Cat na halowym koncercie w Polsce

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie
NEWS

Biały Dom odpowiada Arianie Grande po jej krytycznym poście na Instagramie

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej
NEWS

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej

Polecane

CGM
Gwiazda country rozwodzi się z gwiazdą kina po 19. latach małżeństwa

Gwiazda country rozwodzi się z gwiazdą kina po 19. latach małżeństwa

Koniec jednego z najgłośniejszych małżeństw w show-biznesie

4 minuty temu

CGM
PRO8L3M łączy siły z Anitą Lipnicką w hołdzie latom 90.

PRO8L3M łączy siły z Anitą Lipnicką w hołdzie latom 90.

Co wyszło z połączenia Steeza i Oskara z hitem Varius Manx?

31 minut temu

CGM
Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd była w ciąży? Akt zgonu rozwiewa wszelkie wątpliwości

Martwa 15-latka znaleziona w samochodzie d4vd była w ciąży? Akt zgonu ...

Oficjalne ustalenia lekarza sądowego

55 minut temu

CGM
Axl Rose ogłasza powieść graficzną Appetite for Destruction – rockowa legenda w cyberpunkowym wydaniu

Axl Rose ogłasza powieść graficzną Appetite for Destruction – ro ...

Lider Guns n' Roses wkracza do świata komiksu

1 godzinę temu

CGM
Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rockowej

Opener ogłosił pierwszego headlinera. To prawdziwa legenda sceny rocko ...

Limitowana pula FanTix dostępna będzie tylko 7.10 od 12:00 do końca dnia

3 godziny temu

CGM
Babcia Jay-Z, Hattie White, świętuje 100. urodziny. Niezapomniana impreza z udziałem gwiazd i występem Steviego Wondera

Babcia Jay-Z, Hattie White, świętuje 100. urodziny. Niezapomniana impr ...

Impreza pełna gwiazd

7 godzin temu