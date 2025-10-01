Skolim o polskim rapie: „Niektórzy raperzy mają więcej wspólnego z disco-polo niż z prawdziwym rapem.”

fot. mat. pras.

Luksusowy styl życia w polskim rapie

W najnowszym wywiadzie dla ShowNews, Skolim podzielił się swoimi obserwacjami na temat współczesnej sceny rapowej w Polsce. Zauważył, że wielu artystów chwali się luksusowym stylem życia, mimo że nie zawsze mają do niego dostęp.

Jak sam powiedział:

„Raperzy wywodzą się z ulic. Chwalą się tym, czego nie mają. Wynajmują samochody i apartamenty. Ja, powiedzmy szczerze, mógłbym im wypożyczyć do teledysku apartament czy samochód.”

Polski rap – wesoły i śmiechowy

Pomimo krytyki wobec niektórych artystów, Skolim docenia pozytywne strony sceny hip-hopowej:

„Polski rap jest fajny, wesoły, śmiechowy czasem bywa.”

Raperzy a disco-polo

Skolim zauważa również różnice między współczesnym rapem a jego klasycznym brzmieniem:

„Niektórzy raperzy mają więcej wspólnego z disco-polo niż z prawdziwym rapem.”

Jednocześnie wskazuje artystów, których ceni najbardziej: