Skolim o polskim rapie: „Niektórzy raperzy mają więcej wspólnego z disco-polo niż z prawdziwym rapem.”

fot. mat. pras.
Luksusowy styl życia w polskim rapie
W najnowszym wywiadzie dla ShowNews, Skolim podzielił się swoimi obserwacjami na temat współczesnej sceny rapowej w Polsce. Zauważył, że wielu artystów chwali się luksusowym stylem życia, mimo że nie zawsze mają do niego dostęp.
Jak sam powiedział:
„Raperzy wywodzą się z ulic. Chwalą się tym, czego nie mają. Wynajmują samochody i apartamenty. Ja, powiedzmy szczerze, mógłbym im wypożyczyć do teledysku apartament czy samochód.”
Polski rap – wesoły i śmiechowy
Pomimo krytyki wobec niektórych artystów, Skolim docenia pozytywne strony sceny hip-hopowej:
„Polski rap jest fajny, wesoły, śmiechowy czasem bywa.”
Raperzy a disco-polo
Skolim zauważa również różnice między współczesnym rapem a jego klasycznym brzmieniem:
„Niektórzy raperzy mają więcej wspólnego z disco-polo niż z prawdziwym rapem.”
Jednocześnie wskazuje artystów, których ceni najbardziej:
„Najbardziej cenię Tomka Chadę i RX.”