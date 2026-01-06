Skolim ma problem z alkoholem i narkotykami? Król latino odpowiada: „Nie jestem ćpunem ani pijakiem”

CGM

Skolim postanowił publicznie odnieść się do krążących od dłuższego czasu zarzutów dotyczących rzekomych problemów z alkoholem i środkami odurzającymi. Wokalista disco polo, nazywany przez fanów „królem latino”, zapewnia, że medialne spekulacje są mocno przesadzone i nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością.

Intensywna kariera i życie na pełnych obrotach

Ostatnie lata to dla Skolima prawdziwy maraton zawodowy. Artysta, który zaczynał jako aktor, dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na scenie disco polo. Gra rekordową liczbę koncertów, niemal bez przerwy objeżdżając Polskę, a do tego rozwija działalność biznesową – niedawno otworzył własną stację benzynową. Jak sam przyznaje, praca i muzyka całkowicie wypełniają jego codzienność.

Skolim o alkoholu: „Dwa kieliszki i koniec”

W rozmowie z mediami Skolim odniósł się wprost do opinii, że ma problem z alkoholem. 29-latek nie ukrywa, że nie jest abstynentem, jednak stanowczo zaprzecza, jakoby nadużywał używek.

„Często czytam o sobie, że jestem ćpunem albo pijakiem. To jest kompletnie nieprawdziwe. Zdarzają mi się etapy, że przez całe wakacje nie piję alkoholu albo robię sobie kilkumiesięczną przerwę” – podkreślił.

Celebryta dodał, że jeśli już sięga po alkohol, to w bardzo ograniczonej ilości.

„Lubię mocne alkohole, ale to są dosłownie dwa kieliszeczki i to wszystko. Na tym się kończy” – zaznaczył.

Krytyka zamiast docenienia?

W dalszej części wypowiedzi Skolim poruszył temat krytyki medialnej, z którą mierzy się od lat. Jego zdaniem wiele artykułów na jego temat skupia się na kontrowersjach, zamiast na pracy, jaką wkłada w muzykę.

Wokalista zwraca uwagę, że rzadko podkreśla się fakt, iż inni artyści chętnie z nim współpracują, a studio nagraniowe jest dla niego drugim domem.

„Zamiast docenić zaangażowanie i pasję, ludzie wolą doszukiwać się sensacji. A muzyka to cały mój świat” – podsumował.

Skolim stawia na muzykę i konsekwencję

Mimo krytycznych opinii i krążących plotek Skolim konsekwentnie realizuje swoje cele. Zapewnia, że najważniejsza jest dla niego twórczość, kontakt z fanami i dalszy rozwój kariery – bez skandali i bez wyniszczającego stylu życia, który często przypisuje się artystom estradowym.

