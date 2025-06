Skolim inwestuje w przyszłość. Chce otworzyć własne stacje benzynowe: „Trochę się bawię, jak w Monopoly”

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, nie przestaje zaskakiwać. Gwiazda disco polo, znana z hitów rozpalających parkiety, opowiedziała o swoim imponującym majątku i planach biznesowych. W rozmowie na Kanale Zero zdradził, że szykuje się do wejścia w branżę paliwową – chce otworzyć własne stacje benzynowe.

Skolim i jego droga do sukcesu: od sceny po biznes

Skolim od lat buduje swoją markę nie tylko na scenie muzycznej, ale również poza nią. Popularność przyniosła mu nie tylko muzyka disco polo, ale też obecność w mediach, sprzedaż perfum i merchu oraz regularne koncerty, które przyciągają tłumy fanów. Artysta przyznaje, że jego sukcesy przekładają się na stabilną i wysoką sytuację finansową.

„Już jak miałem 17 lat kupiłem sobie piękną działkę na Podlasiu. 17 tysięcy za to dałem. Mam plaże nad Bugiem, z jednej i drugiej strony lasy” – wspomina Skolim w wywiadzie.

Milionowe zarobki i… brak kontroli nad finansami?

W rozmowie z Krzysztofem Wargą padł temat zarządzania majątkiem. Skolim przyznał, że nie do końca interesuje się, gdzie dokładnie trafiają jego pieniądze.

„Kupiłem sobie parę fajnych rzeczy. Trochę się tym bawię. Nie siedzę codziennie i nie liczę każdego grosza” – tłumaczył artysta.

Skolim otwiera stacje benzynowe. Nazwa jeszcze nieznana

Największą ciekawość wzbudziły jednak jego plany otwarcia własnych stacji paliw. Jak zdradził, aktualnie stara się o koncesję paliwową i rozważa nazwę dla swojej marki.

„Stacje benzynowe też otwieram. Jeszcze nie wiem, czy to będzie ‘Temperatura’, czy ‘Skolim’, czy może ‘96’” – wyliczał z uśmiechem.

Podkreślił przy tym, że traktuje nowe przedsięwzięcia z dystansem, jako biznesową zabawę przypominającą grę w Monopoly.

Dlaczego nie fast foody? Skolim tłumaczy

Choć wielu celebrytów inwestuje w gastronomię, Skolim odcina się od tego trendu. Jak sam mówi – branża spożywcza to nie jego bajka.

„Jeśli bym serwował jedzenie, to musiałbym się czymś wyróżniać. A to mnie nie kręci. Paliwo to coś innego – jesteś pośrednikiem, masz stację z własnym logo i tyle” – tłumaczy.