SKOK prezentuje debiutancki album „SKAM”. Sokół, Kukon, Amen i Magiera z wyjątkowym projektem

SKOK, czyli wspólny projekt Sokoła, Kukona, Amena i Magiery, oficjalnie prezentuje swój debiutancki album „SKAM”. Na krążku znalazło się 14 utworów, które łączą rap, klubową elektronikę oraz brzmienie żywych instrumentów.

„SKAM” – rap bez kompromisów i podążania za trendami

Twórcy podkreślają, że „SKAM” powstał z potrzeby stworzenia muzyki na własnych zasadach, bez podporządkowania się algorytmom i aktualnym trendom rynku. To projekt, który stawia na autentyczność, kreatywność i swobodę artystyczną.

Album został nagrany z myślą o słuchaczach ceniących dopracowane wydawnictwa, a nie muzykę tworzoną wyłącznie pod krótkie formaty i media społecznościowe.

Sokół, Kukon, Amen i Magiera tworzą nową jakość

Każdy z członków kolektywu SKOK od lat należy do czołówki polskiej sceny muzycznej. Sokół jest jedną z ikon rodzimego rapu, Kukon wypracował własny, rozpoznawalny styl, Amen pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych postaci sceny, natomiast Magiera od lat odpowiada za produkcje, które kształtowały brzmienie polskiego hip-hopu.

Ich wspólny projekt nie jest kolejnym klasycznym albumem rapowym. Artyści stworzyli własną definicję muzyki, określając ją mianem „Rapé” – połączenia rapu i rave’u, czyli klubowej elektroniki z hip-hopową energią.

Goście i producenci na najwyższym poziomie

Na albumie „SKAM” pojawiają się uznani producenci i artyści związani ze sceną elektroniczną. Wśród nich znaleźli się między innymi Deas, An On Bast, Deeplomatik, Newborn Jr, Agim oraz NuCasa. Gościnnie w utworze „FAŁSZ” występuje również Reni Jusis.

Za produkcję odpowiadają także AWGS, Raff Jr oraz Atutowy, natomiast warstwę instrumentalną stworzyli doświadczeni muzycy sesyjni, dzięki czemu album wyróżnia się naturalnym, organicznym brzmieniem.

Tracklista albumu „SKAM”

TIMETRAVEL ZA DŁUGO LOBOTOMIA POGO SASAFRAS SKOK ÜBER ALLES ALBERTO TOMBA TERAPIA JA DO TEGO JESTEM ROZPUSZCZONA FAŁSZ feat. Reni Jusis W WASZ HAJS EXIT ROBIĘ PIOSENKI

Album „SKAM” już dostępny w serwisach streamingowych

Debiutancki album SKOK ukazał się całkowicie niezależnie, a jego cyfrową dystrybucją zajmuje się Sony Music Entertainment Poland. „SKAM” jest już dostępny na wszystkich najpopularniejszych platformach streamingowych i stanowi jedną z najciekawszych premier na polskiej scenie rapowej i elektronicznej.