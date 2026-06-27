CGM

SKOK prezentuje debiutancki album „SKAM”. Sokół, Kukon, Amen i Magiera z wyjątkowym projektem

Na krążku znalazło się 14 utworów, które łączą rap, elektronikę oraz brzmienie żywych instrumentów

2026.06.27

opublikował:

SKOK bloki 2

SKOK, czyli wspólny projekt Sokoła, Kukona, Amena i Magiery, oficjalnie prezentuje swój debiutancki album „SKAM”. Na krążku znalazło się 14 utworów, które łączą rap, klubową elektronikę oraz brzmienie żywych instrumentów.

„SKAM” – rap bez kompromisów i podążania za trendami

Twórcy podkreślają, że „SKAM” powstał z potrzeby stworzenia muzyki na własnych zasadach, bez podporządkowania się algorytmom i aktualnym trendom rynku. To projekt, który stawia na autentyczność, kreatywność i swobodę artystyczną.

Album został nagrany z myślą o słuchaczach ceniących dopracowane wydawnictwa, a nie muzykę tworzoną wyłącznie pod krótkie formaty i media społecznościowe.

 

Sokół, Kukon, Amen i Magiera tworzą nową jakość

Każdy z członków kolektywu SKOK od lat należy do czołówki polskiej sceny muzycznej. Sokół jest jedną z ikon rodzimego rapu, Kukon wypracował własny, rozpoznawalny styl, Amen pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych postaci sceny, natomiast Magiera od lat odpowiada za produkcje, które kształtowały brzmienie polskiego hip-hopu.

Ich wspólny projekt nie jest kolejnym klasycznym albumem rapowym. Artyści stworzyli własną definicję muzyki, określając ją mianem „Rapé” – połączenia rapu i rave’u, czyli klubowej elektroniki z hip-hopową energią.

 

Goście i producenci na najwyższym poziomie

Na albumie „SKAM” pojawiają się uznani producenci i artyści związani ze sceną elektroniczną. Wśród nich znaleźli się między innymi Deas, An On Bast, Deeplomatik, Newborn Jr, Agim oraz NuCasa. Gościnnie w utworze „FAŁSZ” występuje również Reni Jusis.

Za produkcję odpowiadają także AWGS, Raff Jr oraz Atutowy, natomiast warstwę instrumentalną stworzyli doświadczeni muzycy sesyjni, dzięki czemu album wyróżnia się naturalnym, organicznym brzmieniem.

 

Tracklista albumu „SKAM”

  1. TIMETRAVEL
  2. ZA DŁUGO
  3. LOBOTOMIA
  4. POGO
  5. SASAFRAS
  6. SKOK ÜBER ALLES
  7. ALBERTO TOMBA
  8. TERAPIA
  9. JA DO TEGO JESTEM
  10. ROZPUSZCZONA
  11. FAŁSZ feat. Reni Jusis
  12. W WASZ HAJS
  13. EXIT
  14. ROBIĘ PIOSENKI

Album „SKAM” już dostępny w serwisach streamingowych

Debiutancki album SKOK ukazał się całkowicie niezależnie, a jego cyfrową dystrybucją zajmuje się Sony Music Entertainment Poland. „SKAM” jest już dostępny na wszystkich najpopularniejszych platformach streamingowych i stanowi jedną z najciekawszych premier na polskiej scenie rapowej i elektronicznej.

 

Tagi


Popularne newsy

Popek 2016 taras-7
NEWS

Popek sprzedał swoje instagramowe konto na Instagramie. Nowym właścicielem został patoinfluencer

okDAWID PODSIADŁO_01_FOT.DANIEL JAROSZEK
NEWS

Podczas koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym będzie naprawdę gorąco. Organizatorzy zmieniają regulamin

Brodka
NEWS

Monika Brodka ogłosiła radosną nowinę. Dziarma: „Stara, widzimy się na placu zabaw”

Modelki Fagata 2026
NEWS

Fagata i Modelki połączyły siły w nowym singlu. „Lubię w życiu czuć adrenalinę, bo na ładne oczy zawsze się wywinę”

Asap 2026
NEWS

A$AP Rocky odpowiada na zarzuty o brak szacunku wobec Rihanny. „Ssijcie mi ch*ja, czarn*chy”

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-29
NEWS

Quebonafide wystąpił na Kongresie Zero 2026. Raper opowiedział o różnicach między branżą muzyczną, a innymi biznesami

sanah
NEWS

sanah wspomniała bolesne porażki na początku kariery. „Płakałam na korytarzu, bo nie dostałam się na pre pre pre casting do brytyjskiego Mam Talent”

Polecane

CGM
GunsNRoses

Zmarł były menedżer Guns N’ Roses. „Nie przetrwasz 17 lat z Axle ...

Lata burzliwych tras i sukcesów

7 godzin temu

CGM
lorde 2025 offcial

Lorde szczerze o chorobie i zaburzeniach odżywiania. „Uczyłam si ...

Lorde świętuje pierwszą rocznicę wydania albumu „Virgin”

9 godzin temu

CGM
Dua Lipa

Dua Lipa otworzyła bibliotekę zakazanych książek. Wyjątkowy projekt ru ...

Dua Lipa promuje czytelnictwo i wolność słowa

9 godzin temu

CGM
TheRollingStonesTaras

Mick Jagger jest zainteresowany filmem biograficznym o zespole

Powstanie film o The Rolling Stones?

11 godzin temu

CGM
DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Koncert Vanilla Ice na wydarzeniu Donalda Trumpa odwołany w ostatniej ...

„Wystąpiłbym dla każdego. Dla Putina. Dla kogokolwiek. Pojechałbym nawet do Iranu

13 godzin temu

CGM
Olivier Tree Yt

Rodzina Olivera Tree spełniła jego ostatnią wolę. Powstała fundacja ws ...

Rodzina Olivera Tree uruchomiła wyjątkową fundację

15 godzin temu