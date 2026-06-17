CGM

Sheryl Crow ostro krytykuje administrację Donalda Trumpa. W tle gala UFC w Białym Domu i kontrowersyjne komentarze o Michelle Obamie

Artystka nie unika politycznych tematów

2026.06.17

opublikował:

Sheryl Crow IG 2025

Amerykańska wokalistka Sheryl Crow ponownie zabrała głos w sprawach politycznych. Tym razem artystka skrytykowała administrację Donalda Trumpa po organizacji gali UFC na terenie Białego Domu. Gwiazda nie kryła oburzenia zarówno samym wydarzeniem, jak i komentarzami, które padły pod adresem byłej pierwszej damy Michelle Obamy.

Kontrowersyjna gala UFC w Białym Domu

Wydarzenie UFC Freedom 250 odbyło się 14 czerwca i przeszło do historii jako pierwsza profesjonalna gala sportowa zorganizowana na terenie White House. Impreza zgromadziła wielu gości ze świata polityki, biznesu i sportu.

Po zakończeniu jednej z walk zwycięzca, Josh Hokit, podczas wywiadu pomeczowego pochwalił prezydenta Trumpa, a następnie powtórzył wielokrotnie obalaną teorię spiskową dotyczącą Michelle Obamy. Wypowiedź wywołała falę krytyki w mediach społecznościowych i amerykańskich mediach.

Dodatkowe kontrowersje wzbudziły również okrzyki części publiczności odnoszące się do Kanady, które nawiązywały do wcześniejszych wypowiedzi Donalda Trumpa dotyczących relacji między oboma krajami.

Sheryl Crow: „To było pozbawione przyzwoitości”

Krótko po wydarzeniu Sheryl Crow opublikowała serię wpisów w mediach społecznościowych, w których ostro oceniła przebieg imprezy.

Artystka stwierdziła, że organizowanie widowiska sportowego w takiej formie na terenie Białego Domu było „hańbiące i pozbawione przyzwoitości”. Szczególnie skrytykowała fakt, że podczas wydarzenia padły obraźliwe komentarze pod adresem Michelle Obamy.

Według wokalistki wydarzenie stanowiło przykład oderwania elit politycznych od codziennych problemów zwykłych obywateli, którzy mierzą się z wysokimi kosztami życia, opieki zdrowotnej oraz cenami paliw.

Kolejny atak Sheryl Crow na Donalda Trumpa

Nie jest to pierwszy raz, gdy Sheryl Crow publicznie krytykuje Donalda Trumpa i jego administrację. Piosenkarka od lat otwarcie wyraża swoje poglądy polityczne i wielokrotnie komentowała bieżące wydarzenia w Stanach Zjednoczonych.

W ostatnich miesiącach wokalistka wzywała do rozliczenia prezydenta w związku z pojawiającymi się kontrowersjami politycznymi. W 2025 roku wydała również utwór „The New Normal”, w którym odnosiła się do napiętej sytuacji społecznej i politycznej w USA, nawiązując między innymi do dystopijnej powieści „Rok 1984” autorstwa George Orwell.

Artystka nie unika politycznych tematów

Sheryl Crow od lat wykorzystuje swoją popularność do komentowania kwestii społecznych i politycznych. W ostatnim czasie głośno było również o jej geście protestu wobec Elon Musk, gdy zdecydowała się sprzedać swojego Teslę i opublikowała nagranie z odholowania samochodu.

Kilka tygodni później media informowały także o niebezpiecznym incydencie związanym z wtargnięciem uzbrojonego intruza na teren jej posesji.

Tagi


Popularne newsy

Belmondo
NEWS

Belmondo zamieścił w sieci niepokojący film. Spanikowany raper biegał nad ranem po ulicach Gdańska

Olivier Thee 4 yt
NEWS

Do sieci trafił film z katastrofy, w której zginął Olivier Tree. Doszło do zderzenia dwóch helikopterów

Tede Mes
NEWS

Mes o beefie z Tede. „Beef był potrzebny i oceniam go wysoko. Dzięki niemu powstały świetne utwory”

Olivier Tree
NEWS

Oliver Tree przed śmiercią ujawnił szczegóły testamentu. „Moja rodzina nie dostanie ani centa”

Skolim 2026
NEWS

Skolim spóźnił się dwie godziny na koncert. Management wydał oświadczenie

Nowator 2026 ig
NEWS

Nowator wspomina beef z Tede. „Na Jacka wtedy mocnych nie było, ale ja nie kalkulowałem, tak jak to teraz robią”

Olivier Tree Yt
NEWS

Polski zespół publikuje zdjęcie z Olivierem Tree i żegna tragicznie zmarłego artystę: „Przez długi czas był dla nas prawdziwą inspiracją pod względem kreatywności i osobowości”

Polecane

CGM
Ewa Farna

Ewa Farna jako pierwsza wokalistka w Czechach wyprzedała stadion. Gośc ...

Ewa Farna świętuje 20-lecie kariery muzycznej

8 minut temu

CGM
Graham Coxon IG 2026

Graham Coxon z Blur twierdzi, że gdyby pochodził z Manchesteru, &#8222 ...

Muzyk wraca do legendy britpopowej rywalizacji

54 minuty temu

CGM
A Perfect Circle Live Nation 2025

A Perfect Circle pracują nad nowym albume? „Zmierzamy ku czemuś ...

Pierwszy album od 2018 roku?

2 godziny temu

CGM
Polyphia Caleb Young

Polyphia ogłasza światową trasę koncertową 2026. Zespół wystąpi także ...

Muzycy wystąpią w listopadzie w klubie Progresja

10 godzin temu

CGM
Hubert_3_fot_Adam_Słabon ok

Rusza preorder drugiego albumu Hubert.a „sie porobiło…”

Premiera już 3 lipca

10 godzin temu

CGM
Michael film 2026 2

„Michael” bije rekordy. To najbardziej dochodowy film muzy ...

Rekordowe wyniki w box office

11 godzin temu