Shaquille O’Neal bezlitośnie o związku Megan Thee Stallion z Klayem Thompsonem

fot. mat. pras.

W ostatnich dniach spore poruszenie wzbudziła informacja o tym, że Megan Thee Stallion i Klay Thompson są parą. Raperka i zawodnik Dallas Maverics początkowo trochę droczyli się z fanami, ale ostatecznie potwierdzili związek.

– Poznaliśmy się i to było jak scena z filmu. Nie powiem gdzie, nie powiem kiedy, ale… to był film – powiedziała magazynowi „People” Megan, dodając, że była gwiazda Golden State Warriors to „najmilszy człowiek, jakiego spotkała w życiu”.

Shaq pozbawia złudzeń: „Daję im sześć tygodni”

Nie wszyscy są podekscytowani nowym związkiem w amerykańskim show-biznesie. Shaquille O’Neal w swoim podcaście „The Big Podcast with Shaq” przyznał, że nie wróży parze sukcesów w tym związku.

– Daję im sześć tygodni – oznajmił 53-latek z kamienną twarzą.

Czy prognozy Shaqa się sprawdzą? Zobaczymy.