Shania Twain nie pojawiła się na ślubie Taylor Swift. Wszystko przez Harry’ego Stylesa

Ślub Taylor Swift i Travisa Kelce’a był jednym z najgłośniejszych wydarzeń w świecie show-biznesu, jednak na liście gości zabrakło jednej z największych gwiazd muzyki country. Shania Twain ujawniła, że otrzymała zaproszenie na ceremonię, ale z powodu wcześniejszych zobowiązań zawodowych nie mogła pojawić się na uroczystości.

Shania Twain dostała zaproszenie na ślub Taylor Swift

W rozmowie z kanadyjską stacją eTalk Shania Twain przyznała, że bardzo chciała uczestniczyć w ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce’a. Artystka zdradziła, że otrzymała zaproszenie na ceremonię, jednak termin wydarzenia pokrywał się z koncertem, do którego była już wcześniej zakontraktowana.

Piosenkarka podkreśliła, że dotrzymuje danego słowa i nie wyobrażała sobie odwołania występu tylko po to, aby pojawić się na jednym z najgłośniejszych ślubów ostatnich lat.

Harry Styles pokrzyżował plany gwiazdy country

Powodem nieobecności Shanii Twain okazał się Harry Styles. Wokalistka była supportem podczas jego koncertu na londyńskim Wembley Stadium, dlatego zamiast polecieć do Nowego Jorku, pozostała w Wielkiej Brytanii.

Choć sytuacja może wydawać się zaskakująca, sama artystka podeszła do niej z dużym dystansem i humorem.

Taylor Swift i Harry Styles zostawili przeszłość za sobą

Dodatkowego smaczku całej historii dodaje fakt, że Taylor Swift i Harry Styles byli parą na początku poprzedniej dekady. Mimo głośnego rozstania ich relacje najwyraźniej uległy ociepleniu.

Według medialnych doniesień Harry Styles również otrzymał zaproszenie na ślub Taylor Swift i Travisa Kelce’a. Na ceremonii pojawiła się także jego narzeczona, aktorka Zoë Kravitz, co pokazuje, że dawny związek gwiazd nie wpływa już na ich obecne relacje.

Shania Twain zażartowała z całej sytuacji

Podczas wywiadu Shania Twain nie kryła rozczarowania, że ominęło ją tak wyjątkowe wydarzenie. Jednocześnie zażartowała, że wyciągnęła z tej sytuacji pewną lekcję.

Stwierdziła, że jeśli Harry Styles będzie planował własny ślub i będzie zależało mu na jej obecności, powinien wysłać zaproszenie z odpowiednio dużym wyprzedzeniem. Żart artystki spotkał się z pozytywnym odbiorem fanów.