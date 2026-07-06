Shakira przekazuje pół miliona dolarów na pomoc po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Do akcji dołącza FIFA

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Shakira ogłosiła przekazanie 500 tys. dolarów na rzecz ofiar tragicznych trzęsień ziemi w Wenezueli. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie edukacji dzieci dotkniętych katastrofą. Inicjatywa realizowana jest we współpracy z FIFA oraz FIFA Global Citizen Education Fund.

Shakira i FIFA wspierają dzieci po katastrofie

Silne trzęsienia ziemi, które nawiedziły północną Wenezuelę 24 czerwca, doprowadziły do ogromnych zniszczeń. Według dostępnych informacji życie straciły tysiące osób, a wiele kolejnych zostało rannych lub uznanych za zaginione.

W odpowiedzi na tragedię Shakira poinformowała, że 500 tys. dolarów z FIFA Global Citizen Education Fund zostanie przeznaczone na programy edukacyjne dla dzieci, których życie zostało dotknięte skutkami kataklizmu.

Dochód z hymnu mundialu trafił na cele charytatywne

Już wcześniej artystka zapowiedziała, że 100 procent zysków z utworu „Dai Dai”, będącego oficjalnym hymnem mistrzostw świata FIFA 2026, zasili fundusz edukacyjny. Shakira od lat współpracuje z organizacją i zasiada w jej radzie. Wystąpi również podczas finału mundialu 2026.

W opublikowanym nagraniu piosenkarka zaapelowała do kibiców i światowych liderów o wsparcie funduszu, którego celem jest zebranie 100 milionów dolarów na rozwój edukacji dzieci na całym świecie.

– Po niszczycielskich trzęsieniach ziemi w Wenezueli programy edukacyjne mogą zostać cofnięte o wiele lat. Chcę pomóc zapewnić dzieciom możliwość dalszej nauki, gdy kraj będzie się odbudowywał – powiedziała Shakira.

Inni artyści również pomagają

Do akcji pomocowej dołączyli także inni muzycy. Członkowie zespołu Metallica przekazali 100 tys. dolarów za pośrednictwem fundacji All Within My Hands Foundation. Z kolei Rush przygotował specjalną koszulkę charytatywną, z której dochód wspiera ofiary katastrofy.

Trzęsienia ziemi spowodowały również ogromne straty w środowisku muzycznym. Wśród ofiar znaleźli się wszyscy członkowie wschodzącego wenezuelskiego zespołu nu-metalowego Van Der Dijs.