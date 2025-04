Sentino „selekcjonuje po pośladkach z dużą precyzją”

fot. mat. pras.

Sentino zapowiedział niedawno (który to już raz?), że zawija z polskiej sceny. Reprezentujący jego interesy Trueman studzi jednak emocje, przekonując, że nic takiego się nie wydarzy. Bez względu na to, jak rozwinie się sytuacja, wiemy, że raper szykuje „jeszcze jeden” polskojęzyczny materiał – „King Sento 2”.

Sentino pozdrawia Truemana

Zanim jednak do tego dojdzie, artysta będzie miał dla fanów EP-kę zatytułowaną „Casablanca”. Złożone z czterech kawałków wydawnictwo pojawi się na platformach streamingowych o północy, póki co raper udostępnił teledysk do tytułowego utworu. W osobliwym lovesongu Sentino przekonuje partnerkę, że „live wygląda lepiej niż na Instagramie”. Artysta dąży do tego, by odnaleźć tę jedyną, „selekcjonując po pośladkach z dużą precyzją”.

W opisie klipu na YouTubie znalazła się dedykacja dla Truemana: „Serdeczne pozdrowienia dla mojego brata Truemana. Gdyby nie on to by to nigdy nie powstało. Brat zawsze będzie bratem”.

Jak widać, relacje Sentino ze współpracownikiem są dynamiczne.