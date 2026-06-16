Sean „Diddy” Combs wygrywa w sądzie. Pozew Dawn Richard został oddalony

Sean Combs odniósł kolejne zwycięstwo prawne. Federalny sąd oddalił pozew złożony przez byłą członkinię zespołu Danity Kane, Dawn Richard, która oskarżała go między innymi o przemoc seksualną i naruszenie warunków współpracy.

Sąd oddalił wszystkie roszczenia Dawn Richard

Sprawa trafiła do sądu po pozwie złożonym przez Dawn Richard we wrześniu 2024 roku. W liczącym 55 stron dokumencie wokalistka przedstawiła szereg poważnych oskarżeń pod adresem Diddy’ego.

Richard twierdziła, że producent muzyczny miał wielokrotnie dopuszczać się wobec niej niestosownych zachowań, w tym niechcianego dotykania. W pozwie znalazły się również zarzuty dotyczące rzekomego przetrzymywania jej przez dwie godziny w zamkniętym samochodzie jako formy kary oraz kierowania wobec niej gróźb.

Federalny sędzia zdecydował jednak o oddaleniu wszystkich 18 zarzutów zawartych w pozwie.

Kluczowy zarzut może wrócić do sądu

Większość roszczeń została oddalona z powodu upływu terminów przewidzianych przez prawo na dochodzenie takich spraw.

Jednocześnie sąd pozostawił Dawn Richard możliwość ponownego wniesienia najważniejszego zarzutu. Pierwszy punkt pozwu, uznawany za kluczowy element całej sprawy, został oddalony bez prejudykatu, co oznacza, że wokalistka może skierować go ponownie do sądu stanowego w Nowym Jorku.

Prawnicy Dawn Richard zapowiadają dalszą walkę

Pełnomocnik artystki zapowiedział już podjęcie kolejnych kroków prawnych.

„Jesteśmy zachęceni decyzją sądu i z niecierpliwością czekamy na możliwość kontynuowania naszej głównej sprawy na podstawie ustawy dotyczącej przemocy motywowanej płcią przed sądem stanowym w Nowym Jorku. Zamierzamy nadal walczyć o Dawn aż do osiągnięcia sprawiedliwości.”

Oznacza to, że mimo obecnego rozstrzygnięcia batalia prawna między stronami może jeszcze potrwać.

Zmiana daty wyjścia Diddy’ego z więzienia

To nie jedyna ważna informacja dotycząca Seana Combsa. Według danych amerykańskiego Federalnego Biura Więziennictwa termin jego zwolnienia został ponownie przyspieszony.

Obecnie planowana data opuszczenia zakładu karnego została wyznaczona na 23 lutego 2028 roku.

Początkowo Diddy miał opuścić więzienie 4 czerwca 2028 roku. Następnie termin przesunięto na 25 kwietnia 2028 roku, a teraz został skrócony o kolejne dwa miesiące.

Diddy odbywa karę więzienia

Sean Combs przebywa obecnie w zakładzie karnym o obniżonym rygorze Fort Dix w stanie New Jersey.

Artysta odsiaduje czteroletni wyrok po skazaniu w lipcu 2025 roku za dwa przypadki transportowania osób w celu świadczenia usług seksualnych. Wyrok zakończył jeden z najgłośniejszych procesów dotyczących amerykańskiego przemysłu muzycznego ostatnich lat.

Co dalej ze sprawą Dawn Richard?

Choć federalny sąd oddalił wszystkie roszczenia przedstawione przez Dawn Richard, sprawa nie została definitywnie zakończona. Kluczowy zarzut może zostać ponownie rozpatrzony przez sąd stanowy w Nowym Jorku, a prawnicy wokalistki już zapowiadają dalsze działania.

Najbliższe miesiące pokażą, czy były współpracownicy ponownie spotkają się na sali sądowej.