Sam Smith wspomina liposukcję w wieku 13 lat: „To był koszmar”

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Sam Smith w najnowszym wywiadzie wrócił wspomnieniami do trudnych chwil z młodości. Artysta przyznał, że już w wieku 13 lat przeszedł liposukcję, ponieważ zmagał się z problemami z wagą i wyśmiewaniem ze strony rówieśników.

Zmagania z wagą od najmłodszych lat

Sam Smith od lat otwarcie mówi o swoich kompleksach i problemach z akceptacją wyglądu. W rozmowie w podcaście Podcrushed przyznał, że już jako dziecko miał duże trudności z wagą:

„W szkole moja waga była dla mnie najtrudniejszą kwestią. Z jej powodu byłem najbardziej wyśmiewany.”

Presja otoczenia i brak akceptacji sprawiły, że jako trzynastolatek zdecydował się na zabieg liposukcji.

„Miałem operację klatki piersiowej w wieku 13 lat, bo mój biust rósł. Nie mogłem pływać w szkole, a przebieranie się w szatni było piekłem. Dlatego poddałem się liposukcji” – wyznał wokalista.

Wsparcie rodziców w trudnym czasie

Sam wspomina, że w tym trudnym okresie mógł liczyć na wsparcie najbliższych.

„Rodzice bardzo mnie wspierali, bo widzieli, jak bardzo to wszystko mnie kaleczy” – powiedział w wywiadzie.

To dzięki rodzinie udało mu się przetrwać ten czas i odnaleźć w sobie siłę, by zaakceptować swoje ciało.

„Liposukcja nie rozwiązała problemu”

Choć operacja miała pomóc, z perspektywy czasu artysta przyznaje, że liposukcja nie przyniosła trwałego efektu.

„Liposukcja zadziałała, ale jednocześnie był to koszmar. Miałem nosić bandaż tylko przez miesiąc, a nosiłem go prawie rok. Operacja nigdy tak naprawdę nie zadziałała, bo po prostu kocham jedzenie” – wspomina.

Jak sam mówi, walka z kompleksami i z jedzeniem była długim procesem, który trwał jeszcze wiele lat po zabiegu.