Saful odpadł z „Tańca z gwiazdami”

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Szósty odcinek programu Taniec z gwiazdami przyniósł ogromne emocje, podwójną eliminację oraz zapowiedź rewolucji w kolejnym tygodniu. Motywem przewodnim była tematyka internetu, a uczestnicy w swoich choreografiach wykorzystywali trendy z mediów społecznościowych.

Eliminacje w 6. odcinku „Tańca z gwiazdami”

Odcinek rozpoczął się od dogrywki pomiędzy dwiema parami:

Para nr 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska

i Izabela Skierska Para nr 8: Izabella Miko i Albert Kosiński

Obie pary zatańczyły foxtrota do utworu „Back to Black” Amy Winehouse. Ostatecznie dogrywkę wygrała Izabella Miko, jednak w końcowym rozrachunku widzów i jurorów to ona również pożegnała się z programem.

Wyniki – wszystkie pary i punkty

Para nr 2 – samba

Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz

i Michał Bartkiewicz 33 punkty

Para nr 3 – rumba

Kacper Porębski i Daria Syta

i Daria Syta 29 punktów

Para nr 10 – walc wiedeński

Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

i Hanna Żudziewicz 40 punktów

Para nr 12 – jive

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke

i Jacek Jeschke 37 punktów

Para nr 9 – tango

Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska

i Magdalena Tarnowska 24 punkty

Para nr 8 – tango

Izabella Miko i Albert Kosiński

i Albert Kosiński 31 punktów

Para nr 1 – walc wiedeński

Sebastian Fabijański i Julia Suryś

i Julia Suryś 40 punktów

Para nr 7 – salsa

Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Odcinek pełen influencerów i gości specjalnych

W tym odcinku uczestnicy zaprosili do współpracy znane osoby z internetu i show-biznesu. Wśród nich znaleźli się m.in. influencerzy, sportowcy i celebryci, którzy wspierali gwiazdy w przygotowaniach do choreografii.

Jurorzy o występach – emocje i napięcia

W jury jak zwykle nie brakowało emocji. Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda oceniali nie tylko technikę, ale też rozwój uczestników i emocje na parkiecie.

Wymiana partnerów w kolejnym odcinku

Produkcja programu zapowiedziała dużą zmianę – w kolejnym odcinku uczestnicy zamienią się partnerami. Według głosowania widzów pary będą wyglądały następująco: