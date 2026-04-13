Saful odpadł z „Tańca z gwiazdami”

Szósty odcinek programu Taniec z gwiazdami przyniósł ogromne emocje, podwójną eliminację oraz zapowiedź rewolucji w kolejnym tygodniu. Motywem przewodnim była tematyka internetu, a uczestnicy w swoich choreografiach wykorzystywali trendy z mediów społecznościowych.
Eliminacje w 6. odcinku „Tańca z gwiazdami”
Odcinek rozpoczął się od dogrywki pomiędzy dwiema parami:
- Para nr 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska
- Para nr 8: Izabella Miko i Albert Kosiński
Obie pary zatańczyły foxtrota do utworu „Back to Black” Amy Winehouse. Ostatecznie dogrywkę wygrała Izabella Miko, jednak w końcowym rozrachunku widzów i jurorów to ona również pożegnała się z programem.
Wyniki – wszystkie pary i punkty
Para nr 2 – samba
- Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
- 33 punkty
Para nr 3 – rumba
- Kacper Porębski i Daria Syta
- 29 punktów
Para nr 10 – walc wiedeński
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
- 40 punktów
Para nr 12 – jive
- Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
- 37 punktów
Para nr 9 – tango
- Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
- 24 punkty
Para nr 8 – tango
- Izabella Miko i Albert Kosiński
- 31 punktów
Para nr 1 – walc wiedeński
- Sebastian Fabijański i Julia Suryś
- 40 punktów
Para nr 7 – salsa
- Kamil Nożyński i Izabela Skierska
Odcinek pełen influencerów i gości specjalnych
W tym odcinku uczestnicy zaprosili do współpracy znane osoby z internetu i show-biznesu. Wśród nich znaleźli się m.in. influencerzy, sportowcy i celebryci, którzy wspierali gwiazdy w przygotowaniach do choreografii.
Jurorzy o występach – emocje i napięcia
W jury jak zwykle nie brakowało emocji. Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda oceniali nie tylko technikę, ale też rozwój uczestników i emocje na parkiecie.
Wymiana partnerów w kolejnym odcinku
Produkcja programu zapowiedziała dużą zmianę – w kolejnym odcinku uczestnicy zamienią się partnerami. Według głosowania widzów pary będą wyglądały następująco:
- Sebastian Fabijański z Darią Sytą
- Kacper „Jasper” Porębski z Julią Suryś
- Piotr Kędzierski z Hanną Żudziewicz
- Gamou Fall z Magdą Tarnowską
- Magdalena Boczarska z Michałem Bartkiewiczem