Saful odpadł z „Tańca z gwiazdami”

Raper dotarł do szóstego odcinka programu

2026.04.13

Fot. Paweł Wrzecion/AKPA

Szósty odcinek programu Taniec z gwiazdami przyniósł ogromne emocje, podwójną eliminację oraz zapowiedź rewolucji w kolejnym tygodniu. Motywem przewodnim była tematyka internetu, a uczestnicy w swoich choreografiach wykorzystywali trendy z mediów społecznościowych.

Eliminacje w 6. odcinku „Tańca z gwiazdami”

Odcinek rozpoczął się od dogrywki pomiędzy dwiema parami:

  • Para nr 7: Kamil Nożyński i Izabela Skierska
  • Para nr 8: Izabella Miko i Albert Kosiński

Obie pary zatańczyły foxtrota do utworu „Back to Black” Amy Winehouse. Ostatecznie dogrywkę wygrała Izabella Miko, jednak w końcowym rozrachunku widzów i jurorów to ona również pożegnała się z programem.

Wyniki – wszystkie pary i punkty

Para nr 2 – samba

  • Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz
  • 33 punkty

Para nr 3 – rumba

  • Kacper Porębski i Daria Syta
  • 29 punktów

Para nr 10 – walc wiedeński

  • Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
  • 40 punktów

Para nr 12 – jive

  • Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke
  • 37 punktów

Para nr 9 – tango

  • Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska
  • 24 punkty

Para nr 8 – tango

  • Izabella Miko i Albert Kosiński
  • 31 punktów

Para nr 1 – walc wiedeński

  • Sebastian Fabijański i Julia Suryś
  • 40 punktów

Para nr 7 – salsa

  • Kamil Nożyński i Izabela Skierska

Odcinek pełen influencerów i gości specjalnych

W tym odcinku uczestnicy zaprosili do współpracy znane osoby z internetu i show-biznesu. Wśród nich znaleźli się m.in. influencerzy, sportowcy i celebryci, którzy wspierali gwiazdy w przygotowaniach do choreografii.

Jurorzy o występach – emocje i napięcia

W jury jak zwykle nie brakowało emocji. Iwona Pavlović, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk oraz Tomasz Wygoda oceniali nie tylko technikę, ale też rozwój uczestników i emocje na parkiecie.

Wymiana partnerów w kolejnym odcinku

Produkcja programu zapowiedziała dużą zmianę – w kolejnym odcinku uczestnicy zamienią się partnerami. Według głosowania widzów pary będą wyglądały następująco:

  • Sebastian Fabijański z Darią Sytą
  • Kacper „Jasper” Porębski z Julią Suryś
  • Piotr Kędzierski z Hanną Żudziewicz
  • Gamou Fall z Magdą Tarnowską
  • Magdalena Boczarska z Michałem Bartkiewiczem

