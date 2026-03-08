CGM

Saful o tym jak partnerka z „Tańca z gwiazdami" wyciągnęła go z depresji. „Pierwszy raz od czterech lat napisałem tekst. To był tekst dla Izy i o Izie"

Kamil Nożyński wystąpi dziś w drugim odcinku TzG

2026.03.08

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Kamil Nożyński o walce z depresją i inspiracji od partnerki z „Tańca z Gwiazdami”

Aktor i raper Kamil Nożyński, znany z roli w serialu „Ślepnąc od świateł”, otwarcie opowiedział o swoich trudnych doświadczeniach w życiu zawodowym i osobistym. W dzisiejszym odcinku „Tańca z Gwiazdami” podzielił się historią, jak taneczna partnerka Izabela Skierska pomogła mu wyjść z depresji i na nowo odnaleźć pasję do tworzenia muzyki.

Trudna droga do sukcesu

Nożyński przyznał, że choć jego rola w popularnym serialu przyniosła mu rozgłos i uznanie, wewnętrznie zmagał się z dużymi problemami psychicznymi.

„Kiedy zagrałem w „Ślepnąc od świateł”, myślałem, że cały świat się dla mnie otworzył. Ludzie mówili, że wygrałem na loterii, że złapałem pana Boga za nogi, a tak naprawdę zmagałem się tam gdzieś w środku z samym sobą. Depresja pochłaniała mnie prawie całkowicie. Potrafiłem rano wstać, położyć się na kanapie i leżeć cały dzień pod kocem.”

Partnerka z TzG jako źródło inspiracji

Punktem zwrotnym w jego życiu okazało się spotkanie z Izabelą Skierską, jego trenerką i partnerką do tańca. Jej pasja i wsparcie sprawiły, że Kamil odzyskał wiarę w siebie i motywację do twórczości.

„Spotkałem Izę. Powiedziała mi, że sukces to jest moment, a taniec to decyzja, która trwa. Jej energia i pasja mnie zaraziły. Wróciłem do domu i napisałem pierwszy raz od czterech lat tekst. To był tekst dla Izy i o Izie. Iza nie tylko uczy mnie tańczyć, ale wspiera mnie, inspiruje i przede wszystkim we mnie wierzy.”

Dzięki wsparciu partnerki aktor nie tylko odzyskał chęć do tworzenia muzyki, ale także spojrzał na życie i sukces z nowej perspektywy.

Kamil Nożyński w kolejnym odcinku „Tańca z Gwiazdami”

Dziś widzowie będą mogli zobaczyć Kamila Nożyńskiego w drugim odcinku „Tańca z Gwiazdami”, gdzie artysta pokaże swoje umiejętności taneczne i opowie więcej o swojej drodze do pokonania trudności osobistych.

