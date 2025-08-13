fot. Brett Murray / metallica.com

Ruszył oficjalny sklep internetowy zespołu Metallica w Polsce. Można w nim znaleźć limitowane wydania wszystkich albumów studyjnych grupy. Universal Music Polska, właściciel sklepu, zapowiada, że asortyment sklepu będzie stale rozszerzany. Jest to jeden z kilku oficjalnych krajowych sklepów zespołu na świecie.

Co znajdziemy w oficjalnym sklepie Metalliki?

Począwszy od debiutanckiego „Kil ’Em All”, przez kultowe „Czarny Album” czy „Load”, aż do najnowszego „72 Seasons” – w Metallica.Sklep.pl znaleźć można płyty winylowe i CD. Wszystkie produkty są nowe i pochodzą z oficjalnej dystrybucji. Ofertę uzupełniają koncertowe wydania DVD i Blue Ray DVD, zawierające zapisy najważniejszych koncertów i momentów z życia zespołu.

Fanów z pewnością zainteresują takie perełki kolekcjonerskie jak:

· Ekskluzywne wydanie pierwszej, w pełni zremasterowanej płyty „Kill ’Em All”. W boxie znajdą się 4 płyty winylowe, 5 płyt CD, jedna DVD i książka w twardej okładce zawierająca nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia i specjalną naszywkę).

· Ekskluzywne wydanie drugiej, w pełni zremasterowanej płyty „Ride The Lightning”. W boxie znajdą się 4 płyty winylowe, 6 płyt CD, jedna DVD, książka w twardej okładce zawierająca nigdy wcześniej niepublikowane zdjęcia, mini książka z ręcznie zapisanymi tekstami piosenek i zestaw 3 plakatów.

· The Videos 1989-2004 – czyli płyta DVD z kultowymi teledyskami nakręconymi w czasie 5 najlepszych lat pod tym względem.