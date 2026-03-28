RÓW BABICZE i Oskar83 w nowym singlu francisa „BERLIN2026”

francis prezentuje nowy singiel „BERLIN2026”. W utworze gościnnie pojawiają się Oskar83 oraz RÓW BABICZE.

„BERLIN2026” – trapowy klimat i czołówka sceny

Nowy numer to ciężki, trapowy kawałek, który zapowiada nadchodzący mixtape francisa. Producent, uznawany za jednego z najczęściej streamowanych twórców w Polsce w 2025 roku, ponownie łączy siły z topowymi artystami sceny.

Efektem współpracy jest surowe, energetyczne brzmienie, które idealnie wpisuje się w aktualne trendy w polskim rapie.

Nagranie w Berlinie – 24 godziny pracy

Podobnie jak przy projekcie „1 DAY IN LA”, francis postawił na intensywną, jednodniową sesję nagraniową. Tym razem artyści spotkali się w Brickwall Studio, gdzie utwór powstał w mniej niż 24 godziny.

Koncept projektu opiera się na spontaniczności i kreatywnej współpracy – artyści tworzą numer od podstaw podczas jednej sesji, co nadaje mu autentycznego charakteru.

Surowy klip i vlog zza kulis

Premierze singla towarzyszy teledysk utrzymany w ulicznej, surowej estetyce, który podkreśla klimat utworu.

Fani będą mogli zajrzeć również za kulisy powstawania kawałka – vlog z sesji nagraniowej pojawi się na kanale YouTube francisa już w najbliższą niedzielę.

Zapowiedź nowego mixtape’u

„BERLIN2026” to kolejna zapowiedź nadchodzącego projektu producenta, który konsekwentnie rozwija swoją markę i współpracuje z czołówką polskiej sceny rapowej.