ROSÉ z BLACKPINK powraca z singlem „Messy” – utwór promuje film z Bradem Pittem

Foto: C. Tilley

Nowy singiel ROSÉ na ścieżce dźwiękowej do filmu akcji F1® THE MOVIE

ROSÉ, międzynarodowa gwiazda i członkini zespołu BLACKPINK, powraca z nowym utworem „Messy”, promującym F1® THE ALBUM – oficjalną ścieżkę dźwiękową do widowiskowego filmu F1® THE MOVIE. To emocjonalna, pulsująca kompozycja, która łączy w sobie dramatyzm wyścigów z osobistym przekazem artystki.

Film z Bradem Pittem i spektakularna oprawa Las Vegas

Teledysk do „Messy” został zrealizowany na tle ikonicznego Las Vegas Strip i zawiera unikatowe sceny z udziałem Brada Pitta i Kerry’ego Condon’a. To pierwsze publicznie udostępnione ujęcia z filmu F1® THE MOVIE, który trafi do kin i IMAX® 27 czerwca 2025 roku. Film wyreżyserował Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), a producentem jest Jerry Bruckheimer.

„Messy” – drugi singiel z pełnej gwiazd ścieżki dźwiękowej

Utwór ROSÉ jest kolejnym singlem po przebojowym „Lose My Mind” w wykonaniu Dona Tolivera i Dojy Cat. F1® THE ALBUM to prawdziwa muzyczna petarda – na albumie znajdą się piosenki takich artystów jak Ed Sheeran, Burna Boy, Tate McRae, Peggy Gou, Chris Stapleton, Tiësto i wielu innych.

Premiera podczas Grand Prix F1® w Miami

„Messy” zadebiutował podczas FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2025. Podczas wydarzenia zorganizowano specjalną strefę APXGP, w której fani mogli spotkać twórców filmu oraz artystów ścieżki dźwiękowej. Całość zwieńczył historyczny występ Tiësto na moście nad torem – pierwsze takie show w historii F1®.

ROSÉ – ikona popkultury i sukcesów solowych

ROSÉ po raz kolejny udowadnia, że jej solowa kariera rozwija się dynamicznie. Po sukcesie debiutanckiego albumu rosie i singlu „APT.” z Bruno Marsem, zdobyła #1 w amerykańskim radiu Top 40 jako pierwsza koreańska artystka. „Messy” to kolejny krok na drodze do ugruntowania jej pozycji jako globalnej artystki solowej.