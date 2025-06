Roddy Ricch prezentuje „Underdog” na soundtracku do filmu „F1: Film” z Bradem Pittem

Roddy Ricch, gwiazda amerykańskiego rapu, zaprezentował swój najnowszy utwór „Underdog”, który znajdzie się na oficjalnym soundtracku do filmu „F1: Film”. Produkcja wejdzie do polskich kin już 27 czerwca 2025 roku, a sama ścieżka dźwiękowa — „F1®THE ALBUM” — zapowiada się jako jedno z najgłośniejszych muzycznych wydarzeń tego lata.

Roddy Ricch na torze Formuły 1 — dosłownie i w przenośni

Za produkcję „Underdog” odpowiada uznany producent d.a. got that dope (znany z pracy z Post Malone, Eminemem i Doją Cat). Sam utwór to energetyczna mieszanka emocji i siły, idealnie komponująca się z dynamiką świata Formuły 1. Roddy Ricch pojawi się również na światowej premierze filmu w Nowym Jorku 16 czerwca, dołączając do plejady gwiazd zaangażowanych w ten projekt.

Supergwiazdorski skład na „F1®THE ALBUM”

Album firmowany przez wytwórnię odpowiedzialną za sukcesy takich projektów jak „Barbie The Album”, „The Greatest Showman” czy „Suicide Squad”, zawiera utwory topowych artystów z całego świata, w tym:

Ed Sheeran – „Drive”

Burna Boy – „Don’t Let Me Drown”

RAYE – „Grandma Calls The Boy Bad News”

ROSÉ – „Messy”

Tiësto & Sexyy Red – „OMG!”

Madison Beer – „All At Once”

Peggy Gou – „D.A.N.C.E”

Roddy Ricch: bilans sukcesów i przyszłość z „THE NAVY ALBUM”

Z blisko 13 miliardami streamów, Roddy Ricch to bezsprzecznie jeden z największych artystów współczesnego rapu. Jego przełomowy album „Please Excuse Me For Being Antisocial” oraz singiel „The Box” zdobyły szczyty list przebojów na całym świecie, w tym #1 na Billboard Hot 100 przez 11 tygodni.

W 2024 roku Ricch powrócił z dobrze przyjętymi singlami „Survivor’s Remorse” i „Lonely Road” (feat. Terrace Martin). Gościnnie pojawił się także na nowym albumie Kendricka Lamara w utworze „Dodger Blue”. Jego nadchodząca płyta „THE NAVY ALBUM” ma umocnić jego pozycję jako lidera nowej generacji melodyjnego hip-hopu.

„F1: Film” – adrenalina, emocje i powrót legendy

W filmie reżyserowanym przez Josepha Kosinskiego i z udziałem Brada Pitta jako Sonny’ego Hayesa, doświadczony kierowca wraca z emerytury, aby wspomóc młodego talentu i ocalić zespół Formuły 1. Fabuła zapowiada intensywne emocje, a ścieżka dźwiękowa doda filmowi jeszcze więcej adrenaliny.