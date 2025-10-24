Robert RS77 skazany na 15 lat więzienia. Kolega Jongmana miał kieroewać zorganizowaną grupą przestępczą

Szukaj
2025.10.24

Wyrok Roberta RS77 – 15 lat więzienia

Robert Sz., znany w środowisku hip-hopowym jako Robert RS77, został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na 15 lat więzienia. Wyrok zapadł 22 października 2025 roku po blisko dwóch latach postępowania i 42 rozprawach.

Lider zorganizowanej grupy przestępczej

Sąd uznał Roberta RS77 za lidera zorganizowanej grupy przestępczej, działającej w latach 2021–2022. Grupa była odpowiedzialna za handel narkotykami i produkcję co najmniej 2,5 tony substancji odurzających, głównie klefedronu (4-CMC).

Historia przestępcza i posiadanie broni

Oskarżony był zamieszany w obrót narkotykami już od 2015 roku. W trakcie śledztwa ujawniono również nielegalne posiadanie broni przez Roberta RS77, co dodatkowo obciążyło jego sprawę.

Kary dodatkowe i przepadek mienia

Sąd orzekł przepadek mienia o wartości 11,14 miliona złotych oraz grzywnę w wysokości 60 tysięcy złotych. Wszystkie osoby oskarżone w tej sprawie zostały skazane, mimo że nikt nie przyznał się do winy.

