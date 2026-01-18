Robbie Williams niespodziewanie udostępnia nowy album „Britpop”

Robbie Williams zaskoczył fanów, udostępniając swój najnowszy, 13. album studyjny zatytułowany „Britpop”. Premiera miała pierwotnie odbyć się 6 lutego 2026 roku, jednak artysta postanowił przyspieszyć wydanie i udostępnił płytę 16 stycznia 2026.

„Britpop” – album inspirowany złotą erą brytyjskiej muzyki

Robbie Williams przyznał, że album „Britpop” powstał z myślą o okresie po odejściu z zespołu Take That w 1995 roku. Płyta ma bardziej podniosły charakter niż jego wcześniejsze wydawnictwa i jest pełna gitarowego oraz energetycznego brzmienia.

„Chciałem stworzyć album, który powinienem był wydać po odejściu z Take That w 1995 roku. To był szczyt britpopu – złota era brytyjskiej muzyki” – powiedział Williams.

Okładka płyty nawiązuje do jego występu na festiwalu Glastonbury w 1995 roku, a pierwszy singiel „Rocket” powstał we współpracy z gitarzystą Tony’m Iommi z Black Sabbath.

Premiera i reakcje fanów

16 stycznia 2026 roku Robbie Williams opublikował album na wszystkich platformach streamingowych, komentując:

„Moi drodzy, to trwa już zbyt długo. Postanowiłem, że nastąpi to teraz, zaraz. Minęły wieki, zaczynamy.”

Fani artysty mogą już cieszyć się nowym materiałem, który łączy brytyjski britpop z charakterystycznym stylem Robbiego Williamsa.

Przypomnijmy, że artysta niedawno wystąpił w Polsce podczas koncertu w Tauron Arenie Kraków we wrześniu 2025 roku.