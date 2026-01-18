CGM

Robbie Williams niespodziewanie udostępnia nowy album „Britpop”

"To trwało już zbyt długo. Postanowiłem, że nastąpi to teraz"

Robbie Williams niespodziewanie udostępnia nowy album „Britpop”

Robbie Williams zaskoczył fanów, udostępniając swój najnowszy, 13. album studyjny zatytułowany „Britpop”. Premiera miała pierwotnie odbyć się 6 lutego 2026 roku, jednak artysta postanowił przyspieszyć wydanie i udostępnił płytę 16 stycznia 2026.

„Britpop” – album inspirowany złotą erą brytyjskiej muzyki

Robbie Williams przyznał, że album „Britpop” powstał z myślą o okresie po odejściu z zespołu Take That w 1995 roku. Płyta ma bardziej podniosły charakter niż jego wcześniejsze wydawnictwa i jest pełna gitarowego oraz energetycznego brzmienia.

„Chciałem stworzyć album, który powinienem był wydać po odejściu z Take That w 1995 roku. To był szczyt britpopu – złota era brytyjskiej muzyki” – powiedział Williams.

Okładka płyty nawiązuje do jego występu na festiwalu Glastonbury w 1995 roku, a pierwszy singiel „Rocket” powstał we współpracy z gitarzystą Tony’m Iommi z Black Sabbath.

Premiera i reakcje fanów

16 stycznia 2026 roku Robbie Williams opublikował album na wszystkich platformach streamingowych, komentując:

„Moi drodzy, to trwa już zbyt długo. Postanowiłem, że nastąpi to teraz, zaraz. Minęły wieki, zaczynamy.”

Fani artysty mogą już cieszyć się nowym materiałem, który łączy brytyjski britpop z charakterystycznym stylem Robbiego Williamsa.

Przypomnijmy, że artysta niedawno wystąpił w Polsce podczas koncertu w Tauron Arenie Kraków we wrześniu 2025 roku.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Robbie Williams (@robbiewilliams)

