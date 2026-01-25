CGM

Robbie Williams bije rekord The Beatles z albumem „BRITPOP”

"Czuję się jak Forrest Gump popu"

2026.01.25

opublikował:

Robbie Williams bije rekord The Beatles z albumem „BRITPOP”

Robbie Williams ustanowił nowy rekord w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając The Beatles pod względem liczby albumów numer jeden na liście UK Albums Chart. Jego 13. solowy album „BRITPOP” zadebiutował na szczycie listy, co oznacza 16. album Williamsa, który osiągnął tę pozycję, przewyższając rekord Fab Four (15 albumów).

„BRITPOP” – niespodziewany numer jeden

Album, który pierwotnie miał ukazać się w październiku 2025 roku, został niespodziewanie wydany 16 stycznia 2026 roku. Robbie Williams świętuje tym samym imponującą karierę solową, podczas której sprzedał około 80 milionów albumów, choć The Beatles pozostają najlepiej sprzedającym się zespołem w historii z szacowanymi 600 milionami sprzedanych płyt.

Williams powiedział BBC News: „To niesamowite. Czuję się jak Forrest Gump popu. To po prostu sensacyjne, co się wydarzyło”.

Lista przebojów i rywale

Album „BRITPOP” pokonał m.in. Madison Beer z albumem „Locket” (debiut na miejscu 3) oraz Olivię Dean z płytą „The Art Of Loving” (trzy tygodnie na szczycie). Oficjalne Top 5 UK Albums Chart z 23 stycznia 2026:

  1. Robbie Williams – BRITPOP

  2. Olivia Dean – The Art Of Loving

  3. Madison Beer – Locket

  4. Nathan Evans & Saint Phnx – Angels’ Share

  5. Fleetwood Mac – 50 Years – Don’t Stop

Kariera i rekordy Robbiego Williamsa

Williams przyznał, że pobicie rekordu The Beatles było dla niego celem: „Chciałem 16 albumów numer jeden. Teraz to się stało, i choć nie wiem jak, czuję ogromną wdzięczność”.

Za nim w rankingu wszech czasów plasują się: The Rolling Stones (14), Taylor Swift (14), Elvis Presley (13), Madonna (12) i Bruce Springsteen (12).

Singlowe hity i nadchodząca trasa

Album „BRITPOP” zawiera single „Pretty Face”, „Rocket”, „Spies” oraz piosenkę o byciu stalkerem Morrisseya, napisaną wspólnie z Garym Barlowem.

Robbie Williams rusza także w mini trasę po Wielkiej Brytanii, zatytułowaną „Long ’90s”, obejmującą m.in. koncert w O2 Brixton Academy w Londynie 8 lutego 2026.

Tagi


Popularne newsy

Grande Connection: „Bonus kłamał, że to nie on opłacił kumpla detektywa (…) To nie jest prawilne jak współpracuje z detektywem, który jego kumpli przyłapuje z policją na produkcji mefedronu”
NEWS

Grande Connection: „Bonus kłamał, że to nie on opłacił kumpla detektywa (…) To nie jest prawilne jak współpracuje z detektywem, który jego kumpli przyłapuje z policją na produkcji mefedronu”

Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej sumy zamierza licytować
NEWS

Gwiazda OnlyFans walczy o nocowankę z Julią Wieniawą. Wiemy do jakiej sumy zamierza licytować

„Chcesz tego czy nie, nie ma mnie w radiu, a słychać mnie wszędzie”. Malik Montana wraca z nowym singlem
NEWS

„Chcesz tego czy nie, nie ma mnie w radiu, a słychać mnie wszędzie”. Malik Montana wraca z nowym singlem

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni
NEWS

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrowego występu z IMI
NEWS

Smolasty po raz pierwszy odpowiada na zarzuty Dody na temat sylwestrowego występu z IMI

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym
NEWS

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30
NEWS

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30

Polecane

CGM
d4vd: Przyjaciel artysty aresztowany za niepojawienie się jako świadek

d4vd: Przyjaciel artysty aresztowany za niepojawienie się jako świadek

Neo Langston od lat współpracuje z d4vd

3 godziny temu

CGM
Jessie Ware powraca z nowym singlem „I Could Get Used To This”

Jessie Ware powraca z nowym singlem „I Could Get Used To This”

Nowa era Jessie Ware

4 godziny temu

CGM
„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomicz ...

Wyjątkowe doświadczenie dla fanów

5 godzin temu

CGM
Pras nie uniknął więzienia w sprawie spisku, ale nie wszystko jest stracone

Pras nie uniknął więzienia w sprawie spisku, ale nie wszystko jest str ...

Raperowi grozi 14-letni wyrok więzienia

6 godzin temu

CGM
Slipknot rezygnuje z pozwu o domenę Slipknot.com

Slipknot rezygnuje z pozwu o domenę Slipknot.com

Właściciel strony używał jej do reklamowania podrabianych produktów zespołu

6 godzin temu

CGM
„Springsteen: Ocal mnie od nicości” – intymna historia Bossa już na Disney+

„Springsteen: Ocal mnie od nicości” – intymna historia Bossa już ...

Jeremy Allen White w roli Bruce’a Springsteena

7 godzin temu