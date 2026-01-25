Robbie Williams bije rekord The Beatles z albumem „BRITPOP”

Robbie Williams ustanowił nowy rekord w Wielkiej Brytanii, wyprzedzając The Beatles pod względem liczby albumów numer jeden na liście UK Albums Chart. Jego 13. solowy album „BRITPOP” zadebiutował na szczycie listy, co oznacza 16. album Williamsa, który osiągnął tę pozycję, przewyższając rekord Fab Four (15 albumów).

„BRITPOP” – niespodziewany numer jeden

Album, który pierwotnie miał ukazać się w październiku 2025 roku, został niespodziewanie wydany 16 stycznia 2026 roku. Robbie Williams świętuje tym samym imponującą karierę solową, podczas której sprzedał około 80 milionów albumów, choć The Beatles pozostają najlepiej sprzedającym się zespołem w historii z szacowanymi 600 milionami sprzedanych płyt.

Williams powiedział BBC News: „To niesamowite. Czuję się jak Forrest Gump popu. To po prostu sensacyjne, co się wydarzyło”.

Lista przebojów i rywale

Album „BRITPOP” pokonał m.in. Madison Beer z albumem „Locket” (debiut na miejscu 3) oraz Olivię Dean z płytą „The Art Of Loving” (trzy tygodnie na szczycie). Oficjalne Top 5 UK Albums Chart z 23 stycznia 2026:

Robbie Williams – BRITPOP Olivia Dean – The Art Of Loving Madison Beer – Locket Nathan Evans & Saint Phnx – Angels’ Share Fleetwood Mac – 50 Years – Don’t Stop

Kariera i rekordy Robbiego Williamsa

Williams przyznał, że pobicie rekordu The Beatles było dla niego celem: „Chciałem 16 albumów numer jeden. Teraz to się stało, i choć nie wiem jak, czuję ogromną wdzięczność”.

Za nim w rankingu wszech czasów plasują się: The Rolling Stones (14), Taylor Swift (14), Elvis Presley (13), Madonna (12) i Bruce Springsteen (12).

Singlowe hity i nadchodząca trasa

Album „BRITPOP” zawiera single „Pretty Face”, „Rocket”, „Spies” oraz piosenkę o byciu stalkerem Morrisseya, napisaną wspólnie z Garym Barlowem.

Robbie Williams rusza także w mini trasę po Wielkiej Brytanii, zatytułowaną „Long ’90s”, obejmującą m.in. koncert w O2 Brixton Academy w Londynie 8 lutego 2026.