Ring the alarm! Nowe gwiazdy dołączają do Open’er Festival 2026

W 2026 roku Gdynia ponownie stanie się centrum światowej muzyki, oferując mieszankę globalnych gwiazd, legendarnych zespołów oraz najbardziej ekscytujących debiutów współczesnej sceny.

Addison Rae – nowa ikona popu na Orange Stage

Addison Rae, świeżo nominowana do Grammy, to jedna z najważniejszych gwiazd młodego pokolenia. Jej debiutancki album „Addison” został okrzyknięty jednym z najlepszych popowych wydawnictw 2025 roku, a przeboje takie jak „Diet Pepsi”, „Aquamarine” czy „Headphones On” podbiły światowe listy. Jej występ na Open’erze 4 lipca zapowiada się jako jedno z najgłośniejszych wydarzeń przyszłorocznej edycji.

PinkPantheress – brytyjska wizjonerka brzmienia

PinkPantheress od kilku lat rewolucjonizuje muzykę, łącząc elementy dnb, UK garage i hyperpopu. Jej najnowszy mixtape „Fancy That” trafił do Top 3 sprzedaży w UK, a singiel „Illegal” stał się globalnym viralem. 4 lipca PinkPantheress przejmie Tent Stage, prezentując specjalnie przygotowane show.

TOMORA – wyjątkowy projekt Toma Rowlandsa i AURORY

TOMORA to świeży, eksperymentalny projekt łączący talent Toma Rowlandsa z The Chemical Brothers i wyjątkową wrażliwość wokalną AURORY. Ich wspólne dzieło „RING THE ALARM” otwiera nowy rozdział w twórczości obojga artystów – pełen kosmicznej energii i brzmieniowej wolności. TOMORA zawita na Open’er z unikatowym, premierowym koncertem.

The Afghan Whigs – legenda z 40-letnim stażem

The Afghan Whigs powracają na scenę Alter Stage 3 lipca, obchodząc 40-lecie działalności. Po reaktywacji w 2012 roku zespół przeszedł imponujący renesans twórczy i koncertowy, a ich ostatnia dekada została entuzjastycznie oceniona przez najważniejsze media muzyczne. Open’er będzie częścią ich jubileuszowej trasy.

horsegiirL – elektroniczne szaleństwo na Alter Stage

horsegiirL, jedna z najbardziej charyzmatycznych i internetowo rozpoznawalnych DJ-ek, zaprezentuje na Open’erze swoje bezkompromisowe połączenie hardstyle’u i Europopu. Znana z hipnotyzującej energii i viralowych hitów, wystąpi 4 lipca na Alter Stage.

Anna von Hausswolff – mistyczna siła współczesnej muzyki

Szwedzka artystka Anna von Hausswolff powraca z nowym materiałem z albumu „ICONOCLASTS”, który łączy monumentalne brzmienia organowe z rockowymi eksperymentami. Jej występ 3 lipca na Alter Stage zapowiada się jako jedno z najbardziej emocjonalnych i artystycznie rozbudowanych wydarzeń festiwalu.

Don West – wschodząca gwiazda współczesnego soulu

Don West, jeden z najciekawszych nowych głosów globalnego soulu, wystąpi 2 lipca na Alter Stage. Po premierze debiutanckiego albumu „Give Me All Your Love” z 2025 roku, artysta rozpoczyna międzynarodowy etap kariery i jest typowany na jednego z najważniejszych twórców gatunku.

Open’er Festival 2026 – bilety i informacje

Open’er Festival 2026 odbędzie się w dniach 1-4 lipca na Lotnisku Gdynia-Kosakowo. Wśród już ogłoszonych artystów znajdują się m.in. The Cure, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, Halsey, Teddy Swims, Zara Larsson, Sofi Tukker i wielu innych.

Dostępne bilety: