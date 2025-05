Rick Ross nazwał Malika Montanę „Bossem z Polski”

foto: mat. pras.

Malik Montana niejednokrotnie pokazywał już, że „ma dojścia” do zagranicznych gwiazd. Doskonale pamiętamy rapera spotykającego się z Tillem Lindemannem, Stormzym, ponadto Malik nagrywał przecież z takimi artystami jak Fivio Foreign czy NLE Choppa. Teraz dość niespodziewanie w sieci pojawiły się propsy pod adresem szefa GM2L wysłane przez samego Ricka Rossa.

– Chciałbym wysłać propsy dla szefa z Polski. Malik Montana, robisz wielkie rzeczy. Twoje ruchy są odczuwalne tutaj, w USA. Ja jestem szefem, ty też nim jesteś. Wyślę ci trochę spersonalizowanego Luca Belaire – mówi Rozay.

Malik połączył siły z Sovereign Brands?

Wszystko to brzmi fajnie i kto wie, być może nawet Rick Ross mówi o Maliku szczerze. Nie zmienia to jednak faktu, że pozdrowienia są częścią kampanii promującej alkohol. Wideo z Rozayem pojawiło się na profilu marki Bumbu – rumu, który – podobnie jak wspomniany Luce Belaire, należy do portfela amerykańskiej firmy Sovereign Brands. Rick Ross od lat współpracuje z Sovereign Brands. Czyżby Malik też zaczął stąd wideo na profilu Bumbu? Przekonamy się wkrótce.