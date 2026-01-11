CGM

Richard Ashcroft stracił prawo jazdy na sześć miesięcy

Muzyk przekroczył dozwoloną prędkość

Richard Ashcroft stracił prawo jazdy na sześć miesięcy

Były lider The Verve, Richard Ashcroft, został tymczasowo pozbawiony prawa jazdy na sześć miesięcy i ukarany grzywną po tym, jak został przyłapany na przekroczeniu prędkości na autostradzie.

W lutym ubiegłego roku Ashcroft przekroczył prędkość na podwyższonym odcinku M4 w Brentford. Wyrok zapadł 7 stycznia 2026 roku w Lavender Hill Magistrates’ Court w Londynie. Muzyk musi również zapłacić 2 755 funtów grzywny.

Jak podano w sądzie, Ashcroft miał już na koncie dziewięć punktów karnych za trzy wcześniejsze przekroczenia prędkości między 2022 a 2024 rokiem. Za najnowsze przewinienie otrzymał dodatkowe trzy punkty, co skutkuje sześciomiesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów. Ashcroft nie stawił się osobiście na rozprawie, przyznał się jednak do winy.

Ashcroft na scenie w 2025 roku

Rok 2025 był dla Ashcrofta pracowity muzycznie – był supportem podczas wszystkich brytyjskich i irlandzkich koncertów powrotowych Oasis w lipcu i sierpniu, a następnie dołączył do nich w trasie po Ameryce Południowej w listopadzie. Podczas jednego z koncertów w Cardiff, fan stał się viralowy, rozpoznając klasyczny utwór The Verve „Bittersweet Symphony” dzięki aplikacji Shazam. Ashcroft opisał to jako piękny moment, który pozwolił fanowi dołączyć do „zespołu The Verve”.

Plany koncertowe na 2026

Rok 2026 zapowiada się równie intensywnie. Ashcroft wystąpi podczas serii koncertów w brytyjskich halach w marcu i kwietniu, promując długo wyczekiwany, siódmy solowy album „Lovin’ You”, wydany w październiku 2025 roku.

Muzyk będzie także gwiazdą Rock N’ Roll Circus w Sheffield, a także wystąpi na festiwalach Victorious w Portsmouth, Neighbourhood Weekender w Warrington i TRNSMT w Glasgow.

