ReTo prezentuje „Dzieci Gorszego Boga” i ogłasza przerwę od muzyki

Nowy projekt STXWGN i album „Dzieci Gorszego Boga”

ReTo zaskoczył fanów premierą nowego projektu muzycznego – zespołu STXWGN oraz albumu zatytułowanego „Dzieci Gorszego Boga”. Jednocześnie na oficjalnym kanale artysty pojawił się teledysk do singla „Kasta”, który zapowiada całą płytę.

W skład grupy STXWGN weszli: Wroobel, Nader, Marcoo i Lisek, a w wybranych numerach gościnnie wystąpili Bilon, Onar i Polskii. Album prezentuje różnorodne brzmienia i pokazuje artystyczną ewolucję ReTo, który tym razem postawił na pracę zespołową, pozostając jednak liderem projektu.

Powrót do pracy zespołowej i nowa koncepcja

ReTo wyjaśnia, że projekt STXWGN powstał z potrzeby powrotu do pracy zespołowej – ale na jego własnych zasadach. Po latach kariery solowej, artysta chciał sprawdzić się w grupie i tworzyć muzykę w kolektywie, który dzieli jego wizję.

„Nie chodziło mi o zasięgi, tylko o ludzi, którzy naprawdę czują muzykę. To dla nich powstał ten projekt” – mówi rape

Przerwa od muzyki i mediów społecznościowych

Równocześnie z premierą albumu, ReTo ogłosił przerwę od nagrywania i aktywności w mediach społecznościowych. Artysta podkreśla, że nie jest to koniec kariery, lecz czas potrzebny na regenerację, znalezienie nowych inspiracji i przemyślenie kolejnych projektów.Raper zapowiada, że w przyszłym roku pojawi się na wybranych koncertach i wydarzeniach muzycznych.

„Kiedy wrócę z nową muzyką, usłyszycie to jako pierwsi” – zapewnia ReTo, budując napięcie wśród fanów i zapowiadając kolejne ciekawe przedsięwzięcia muzyczne.

Album „Dzieci Gorszego Boga” – gościnne występy i różnorodność brzmień

Na płycie „Dzieci Gorszego Boga” znajdziemy zarówno solowe utwory członków zespołu STXWGN, jak i kolaboracje z zaproszonymi gośćmi. Współpraca z Bilonem, Onarem i Polskiim dodaje albumowi wyjątkowej różnorodności, łącząc klasyczne elementy polskiego hip-hopu z nowoczesnymi eksperymentami brzmieniowymi.

Każdy utwór jest starannie przemyślany i tworzy spójną całość, a różnorodność stylów pokazuje dojrzałość muzyczną ReTo oraz jego umiejętność pracy w zespole.