Rekordowa trasa Shakiry będzie miała spektakularny finał na stadionie przygotowany specjalnie na tę okazję

Estadio Shakira – wyjątkowa arena dla finału trasy

Shakira ujawniła w zapowiedzi programu RTVE Al Cielo Con Ella, że finał jej trasy Las Mujeres Ya No Lloran World Tour odbędzie się w Hiszpanii w specjalnie przygotowanym na tę okazję stadionie. Artystka podkreśliła, że chce „dać z siebie wszystko”, a produkcja koncertów będzie niezwykła i dotąd niespotykana w Hiszpanii. Stadion tymczasowo nazwany Estadio Shakira ma zapewnić fanom niezapomniane widowisko na światowym poziomie.

Choć Shakira nie ujawniła dokładnego miasta ani liczby koncertów, sama idea specjalnie przygotowanej areny wskazuje na wielką skalę wydarzenia. W ostatnich latach artyści, tacy jak Adele, organizowali europejskie rezydencje w tymczasowych stadionach stworzonych na serię limitowanych koncertów.

Rekordowa trasa i historyczne osiągnięcia

Trasa Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, która rozpoczęła się 11 lutego 2025 roku, już wcześniej ustanowiła rekord Guinnessa jako najwyżej zarabiająca trasa koncertowa w historii artystów hiszpańskojęzycznych. Trasa sprzedała 3,3 miliona biletów na 86 występów, osiągając przychód 421,6 miliona dolarów, według raportów Billboard Boxscore.

Finał trasy w Hiszpanii jest kolejnym historycznym punktem w ostatnich sukcesach Shakiry. Niedawno artystka wystąpiła na darmowym koncercie w Zócalo w Meksyku, gdzie zgromadziła szacunkowo 400 tysięcy osób, bijąc rekord frekwencji. Ponadto Shakira niedawno otrzymała nominację do Rock & Roll Hall of Fame, co dodatkowo podkreśla jej globalny wpływ na muzykę.