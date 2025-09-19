RAYE szuka męża i rusza w światową trasę koncertową

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Brytyjska artystka RAYE powraca z nową muzyką – jej najnowszy singiel „Where Is My Husband!” został udostępniony 19 września jako pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego drugiego albumu, który ukaże się w 2026 roku. Obecnie album można zamówić w przedsprzedaży pod nazwą roboczą „Album 2”.
Debiut singla na Glastonbury 2025
Premiera utworu miała miejsce podczas występu RAYE na Glastonbury 2025, gdzie artystka została uznana przez fanów za przyszłą headlinerkę festiwalu. Singiel jest dynamicznym, energetycznym kawałkiem opowiadającym o poszukiwaniu życiowego partnera, a do utworu powstał również efektowny teledysk.
Trasa koncertowa „This Tour May Contain New Music”
RAYE ogłosiła obszerną trasę koncertową na 2026 rok, która obejmie występy w Europie, Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej od stycznia do maja. Na wszystkich koncertach RAYE będzie wspierana przez swoje siostry Absolutely i Ammę.
Styczeń 2026 – Europa
22 stycznia – Łódź, Polska – Atlas Arena
24 stycznia – Berlin, Niemcy – Uber Arena
25 stycznia – Praga, Czechy – O2 Arena
27 stycznia – Amsterdam, Holandia – Ziggo Dome
30 stycznia – Bolonia, Włochy – Unipol Arena
Luty 2026 – Europa i Wielka Brytania
1 lutego – Antwerpia, Belgia – AFAS Dome
3 lutego – Kopenhaga, Dania – Royal Arena
5 lutego – Oslo, Norwegia – Unity Arena
7 lutego – Sztokholm, Szwecja – Avicii Arena
10 lutego – Kolonia, Niemcy – Lanxess Arena
11 lutego – Zurych, Szwajcaria – Hallenstadion
13 lutego – Barcelona, Hiszpania – Palau Saint Jordi
15 lutego – Paryż, Francja – Accor Arena
17 lutego – Manchester, UK – Co-Op Live
20 lutego – Glasgow, UK – OVO Hydro
23 lutego – Birmingham, UK – bp pulse LIVE
26 lutego – Londyn, UK – The O2
27 lutego – Londyn, UK – The O2
Marzec 2026 – Europa i Ameryka Północna
4 marca – Dublin, Irlandia – 3Arena
31 marca – Sacramento, Kalifornia, USA – Channel 24
Kwiecień 2026 – Ameryka Północna
2 kwietnia – Vancouver, Kanada – Doug Mitchell Thunderbird Sports Center
3 kwietnia – Seattle, USA – WAMU Theater @ Lumen Field
6 kwietnia – Denver, USA – Fillmore Auditorium
8 kwietnia – Minneapolis, USA – State Theatre
10 kwietnia – Chicago, USA – Auditorium Theatre
12 kwietnia – Montreal, Kanada – Place Bell
13 kwietnia – Toronto, Kanada – Coca Cola Coliseum
15 kwietnia – Nowy Jork, USA – Radio City Music Hall
19 kwietnia – Filadelfia, USA – The Met Presented by Highmark
20 kwietnia – Boston, USA – MGM Music Hall at Fenway
26 kwietnia – Waszyngton, USA – The Anthem
28 kwietnia – Atlanta, USA – Coca Cola Roxy
29 kwietnia – Nashville, USA – Ryman Auditorium
Przedsprzedaż biletów
Bilety na trasę będą dostępne od 25 września od godziny 10:00 czasu lokalnego. Zarówno występy europejskie, jak i amerykańskie będzie można kupić w sprzedaży ogólnej od tej daty.