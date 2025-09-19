Szukaj
RAYE szuka męża i rusza w światową trasę koncertową

Nowy singiel i zapowiedź drugiego albumu

2025.09.19

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Brytyjska artystka RAYE powraca z nową muzyką – jej najnowszy singiel „Where Is My Husband!” został udostępniony 19 września jako pierwszy zwiastun długo wyczekiwanego drugiego albumu, który ukaże się w 2026 roku. Obecnie album można zamówić w przedsprzedaży pod nazwą roboczą „Album 2”.

Debiut singla na Glastonbury 2025

Premiera utworu miała miejsce podczas występu RAYE na Glastonbury 2025, gdzie artystka została uznana przez fanów za przyszłą headlinerkę festiwalu. Singiel jest dynamicznym, energetycznym kawałkiem opowiadającym o poszukiwaniu życiowego partnera, a do utworu powstał również efektowny teledysk.

 

Trasa koncertowa „This Tour May Contain New Music”

RAYE ogłosiła obszerną trasę koncertową na 2026 rok, która obejmie występy w Europie, Wielkiej Brytanii i Ameryce Północnej od stycznia do maja. Na wszystkich koncertach RAYE będzie wspierana przez swoje siostry Absolutely i Ammę.

Styczeń 2026 – Europa

22 stycznia – Łódź, Polska – Atlas Arena

24 stycznia – Berlin, Niemcy – Uber Arena

25 stycznia – Praga, Czechy – O2 Arena

27 stycznia – Amsterdam, Holandia – Ziggo Dome

30 stycznia – Bolonia, Włochy – Unipol Arena

Luty 2026 – Europa i Wielka Brytania

1 lutego – Antwerpia, Belgia – AFAS Dome

3 lutego – Kopenhaga, Dania – Royal Arena

5 lutego – Oslo, Norwegia – Unity Arena

7 lutego – Sztokholm, Szwecja – Avicii Arena

10 lutego – Kolonia, Niemcy – Lanxess Arena

11 lutego – Zurych, Szwajcaria – Hallenstadion

13 lutego – Barcelona, Hiszpania – Palau Saint Jordi

15 lutego – Paryż, Francja – Accor Arena

17 lutego – Manchester, UK – Co-Op Live

20 lutego – Glasgow, UK – OVO Hydro

23 lutego – Birmingham, UK – bp pulse LIVE

26 lutego – Londyn, UK – The O2

27 lutego – Londyn, UK – The O2

Marzec 2026 – Europa i Ameryka Północna

4 marca – Dublin, Irlandia – 3Arena

31 marca – Sacramento, Kalifornia, USA – Channel 24

Kwiecień 2026 – Ameryka Północna

2 kwietnia – Vancouver, Kanada – Doug Mitchell Thunderbird Sports Center

3 kwietnia – Seattle, USA – WAMU Theater @ Lumen Field

6 kwietnia – Denver, USA – Fillmore Auditorium

8 kwietnia – Minneapolis, USA – State Theatre

10 kwietnia – Chicago, USA – Auditorium Theatre

12 kwietnia – Montreal, Kanada – Place Bell

13 kwietnia – Toronto, Kanada – Coca Cola Coliseum

15 kwietnia – Nowy Jork, USA – Radio City Music Hall

19 kwietnia – Filadelfia, USA – The Met Presented by Highmark

20 kwietnia – Boston, USA – MGM Music Hall at Fenway

26 kwietnia – Waszyngton, USA – The Anthem

28 kwietnia – Atlanta, USA – Coca Cola Roxy

29 kwietnia – Nashville, USA – Ryman Auditorium

Przedsprzedaż biletów

Bilety na trasę będą dostępne od 25 września od godziny 10:00 czasu lokalnego. Zarówno występy europejskie, jak i amerykańskie będzie można kupić w sprzedaży ogólnej od tej daty.

 

