Rapowy kawałek nagrany przez znanego piłkarza na ścieżce dźwiękowej „EA Sports FC 26”

Premiera „EA Sports FC 26”, najnowszej odsłony najpopularniejszej gry piłkarskiej na świecie, zbliża się wielkimi krokami. Tytuł trafi na rynek 26 września, ale na platformach streamingowych już teraz można posłuchać soundtracku z gry. W ubiegłym roku cieszyliśmy się obecnością Maty w gronie artystów, których utwory pojawiły się w grze („Lloret de Mar”). W tym roku niestety zabrakło polskich akcentów, jest za to inna ciekawostka.

Napastnik Fiorentiny nagrał utwór, który usłyszymy w „EA Sports FC 26”

Po raz pierwszy w historii na ścieżce dźwiękowej z gry EA Sports usłyszymy… piłkarza. Moise Kean równolegle ze sportową, rozwija karierę muzyczną, nagrywając jako KMB. Napastnik Fiorentiny wypuścił w ubiegłym roku album „Chosen”, a w marcu tego roku dołożył do tego singiel „Bombay”. To właśnie ta piosenka trafiła do gry obok utworów m.in. Little Simz, Rudimental, Eda Sheerana czy Pulp.

Poniżej prezentujemy klip do numeru „Bombay”, a także playlistę zawierającą cały soundtrack z gry.