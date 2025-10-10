Szukaj
CGM

Ralph Kaminski śpiewa „Beksę” Artura Rojka. Nowy singiel Męskie Granie Orkiestra 2025

Kultowy utwór w nowej odsłonie

2025.10.10

opublikował:

Ralph Kaminski śpiewa „Beksę” Artura Rojka. Nowy singiel Męskie Granie Orkiestra 2025

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Utwór „Beksa”, znany w oryginale z repertuaru Artura Rojka, powraca w zupełnie nowej aranżacji. Za świeże brzmienie odpowiedzialna jest Męskie Granie Orkiestra 2025, w skład której wchodzą Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut oraz Błażej Król. Nowa wersja klasyka zyskała współczesny charakter i niezwykłą emocjonalną głębię, która poruszyła publiczność tegorocznej trasy Męskie Granie 2025.

Męskie Granie Orkiestra 2025 – siła czterech osobowości

Szestnasta edycja Męskiego Grania to spotkanie wyjątkowych artystów o odmiennych stylach, ale wspólnym zamiłowaniu do muzycznej szczerości i eksperymentu. Natalia Przybysz wnosi do projektu ciepło i soulową energię, Ralph Kaminski – artystyczną wrażliwość i teatralny charakter, Igor Herbut – emocjonalny wokal i melancholijną głębię, Błażej Król – elektroniczne brzmienia i poetycki klimat.

Połączenie tych czterech głosów sprawia, że tegoroczne Męskie Granie Orkiestra to jedna z najbardziej różnorodnych i intrygujących odsłon w historii projektu.

„Beksa” – emocje i symbol nowego początku

Nowa wersja „Beksy” to nie tylko cover – to reinterpretacja. Ralph Kaminski przeniósł klasyczny utwór Artura Rojka w zupełnie inny wymiar emocjonalny. W aranżacji słychać subtelne instrumentarium, chórki i wokalne harmonie, które nadają piosence filmowego charakteru.

Podczas koncertów Męskiego Grania 2025 utwór był jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów – widzowie reagowali entuzjastycznie, a media muzyczne zgodnie podkreślały, że to jedna z najpiękniejszych interpretacji w historii projektu.

 

Nadchodzący album „Męskie Granie 2025”

Singiel „Beksa” zapowiada album koncertowy Męskie Granie 2025, którego premiera zaplanowana jest na koniec listopada 2025 roku. Płyta ukaże się nakładem wytwórni Mystic Production i będzie dokumentem tegorocznej trasy, która – podobnie jak poprzednie edycje – przyciągnęła tysiące fanów muzyki na żywo.

Album ma zawierać nowe interpretacje kultowych utworów oraz premierowe kompozycje stworzone specjalnie na potrzeby projektu.

Męskie Granie – 16 lat muzycznej tradycji

Projekt Męskie Granie to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce. Od 2009 roku na scenie spotykają się najciekawsi artyści polskiej muzyki – zarówno legendy, jak i młode talenty. W przeszłości rolę dyrektorów artystycznych pełnili m.in. Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło, Igo, Brodka, Organek i Kortez.

Tegoroczna edycja udowadnia, że Męskie Granie to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim platforma artystycznego dialogu i odwagi twórczej.

 

Tagi


Popularne newsy

Borek komentuje zachowanie Quebo. „To jest żenujące (…) Dziwie się, że facet na tym poziomie przepycha się z jakimś 17-latkiem”
NEWS

Borek komentuje zachowanie Quebo. „To jest żenujące (…) Dziwie się, że facet na tym poziomie przepycha się z jakimś 17-latkiem”

Mężczyzna biorących udział we freak offach Diddy’ego ostro o Cassie. Twierdzi, że ona również powinna stanąć przed sądem
NEWS

Mężczyzna biorących udział we freak offach Diddy’ego ostro o Cassie. Twierdzi, że ona również powinna stanąć przed sądem

Tayor Swift: „Jego miłość była kluczem, który otworzył moje uda.” Travis Kelce reaguje na pikantny utwór swojej narzeczonej
NEWS

Tayor Swift: „Jego miłość była kluczem, który otworzył moje uda.” Travis Kelce reaguje na pikantny utwór swojej narzeczonej

Nas wygrywa z Jayem-Z w nowojorskiej „wojnie kasynowej”. Raper reaguje na komentarze fanów
NEWS

Nas wygrywa z Jayem-Z w nowojorskiej „wojnie kasynowej”. Raper reaguje na komentarze fanów

Kabe ostro o polskich raperach: „Większość jest fałszywa i nie jest w porządku”
NEWS

Kabe ostro o polskich raperach: „Większość jest fałszywa i nie jest w porządku”

Matthew Perry uczęszczał na spotkania AA w domu Ozzy’ego Osbourne’a
NEWS

Matthew Perry uczęszczał na spotkania AA w domu Ozzy’ego Osbourne’a

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera
NEWS

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera

Polecane

CGM
D4vd przepisał swoje domy w Teksasie na matkę. Trwające śledztwo w sprawie śmierci Celeste Rivas

D4vd przepisał swoje domy w Teksasie na matkę. Trwające śledztwo w spr ...

Śmierć Celeste Rivas nadal owiana tajemnicą

2 godziny temu

CGM
Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „Jestem zjeb**y, te stany not funny” nawija rapera

Ten Typ Mes zapowiada „Bukowskiego” nowym singlem. „ ...

Eksperymentalny singiel od Mesa

2 godziny temu

CGM
Mata nagrał numer z Bajarsonem

Mata nagrał numer z Bajarsonem

„Toksyna” - nowy numer od Arona & Kruxa

2 godziny temu

CGM
Ed Sheeran śpiewa po polsku. Gwiazdor nagrał nową wersję swojego hitu z Polakiem

Ed Sheeran śpiewa po polsku. Gwiazdor nagrał nową wersję swojego hitu ...

Gdy żart z internetu zamienia się w muzyczny hit

3 godziny temu

CGM
Jennifer Lopez wspomina koncert w Polsce: „To był jeden z lepszych koncertów”

Jennifer Lopez wspomina koncert w Polsce: „To był jeden z lepszy ...

Polska publiczność zrobiła ogromne wrażenie na gwieździe

17 godzin temu

CGM
Young Igi przejął numer Pezeta. Dwa pokolenia polskiego rapu na jednej scenie

Young Igi przejął numer Pezeta. Dwa pokolenia polskiego rapu na jednej ...

Współpraca pełna szacunku i inspiracji

17 godzin temu