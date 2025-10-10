Ralph Kaminski śpiewa „Beksę” Artura Rojka. Nowy singiel Męskie Granie Orkiestra 2025

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Utwór „Beksa”, znany w oryginale z repertuaru Artura Rojka, powraca w zupełnie nowej aranżacji. Za świeże brzmienie odpowiedzialna jest Męskie Granie Orkiestra 2025, w skład której wchodzą Natalia Przybysz, Ralph Kaminski, Igor Herbut oraz Błażej Król. Nowa wersja klasyka zyskała współczesny charakter i niezwykłą emocjonalną głębię, która poruszyła publiczność tegorocznej trasy Męskie Granie 2025.

Męskie Granie Orkiestra 2025 – siła czterech osobowości

Szestnasta edycja Męskiego Grania to spotkanie wyjątkowych artystów o odmiennych stylach, ale wspólnym zamiłowaniu do muzycznej szczerości i eksperymentu. Natalia Przybysz wnosi do projektu ciepło i soulową energię, Ralph Kaminski – artystyczną wrażliwość i teatralny charakter, Igor Herbut – emocjonalny wokal i melancholijną głębię, Błażej Król – elektroniczne brzmienia i poetycki klimat.

Połączenie tych czterech głosów sprawia, że tegoroczne Męskie Granie Orkiestra to jedna z najbardziej różnorodnych i intrygujących odsłon w historii projektu.

„Beksa” – emocje i symbol nowego początku

Nowa wersja „Beksy” to nie tylko cover – to reinterpretacja. Ralph Kaminski przeniósł klasyczny utwór Artura Rojka w zupełnie inny wymiar emocjonalny. W aranżacji słychać subtelne instrumentarium, chórki i wokalne harmonie, które nadają piosence filmowego charakteru.

Podczas koncertów Męskiego Grania 2025 utwór był jednym z najbardziej wyczekiwanych momentów – widzowie reagowali entuzjastycznie, a media muzyczne zgodnie podkreślały, że to jedna z najpiękniejszych interpretacji w historii projektu.

Nadchodzący album „Męskie Granie 2025”

Singiel „Beksa” zapowiada album koncertowy Męskie Granie 2025, którego premiera zaplanowana jest na koniec listopada 2025 roku. Płyta ukaże się nakładem wytwórni Mystic Production i będzie dokumentem tegorocznej trasy, która – podobnie jak poprzednie edycje – przyciągnęła tysiące fanów muzyki na żywo.

Album ma zawierać nowe interpretacje kultowych utworów oraz premierowe kompozycje stworzone specjalnie na potrzeby projektu.

Męskie Granie – 16 lat muzycznej tradycji

Projekt Męskie Granie to jedno z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Polsce. Od 2009 roku na scenie spotykają się najciekawsi artyści polskiej muzyki – zarówno legendy, jak i młode talenty. W przeszłości rolę dyrektorów artystycznych pełnili m.in. Krzysztof Zalewski, Dawid Podsiadło, Igo, Brodka, Organek i Kortez.

Tegoroczna edycja udowadnia, że Męskie Granie to nie tylko koncerty, ale przede wszystkim platforma artystycznego dialogu i odwagi twórczej.