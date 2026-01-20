CGM

Ralph Kaminski samotny w wielkim mieście

Nowy singiel i album

2026.01.20

opublikował:

Ralph Kaminski samotny w wielkim mieście

„List z wielkiego miasta” – opowieść o samotności

Ralph Kaminski właśnie wypuścił singiel „List z wielkiego miasta”, który opowiada o samotności w centrum tętniącej życiem metropolii. Utwór zapowiada jego nową płytę, której premiera planowana jest na marzec 2026.

W teledysku artysta ubrany w biały garnitur z dużą, ozdobną kokardą na szyi stoi w eleganckim wnętrzu kościelnym. W tle widoczna jest choinka ozdobiona światełkami oraz złote dekoracje ołtarza.

„List z wielkiego miasta” to osobista refleksja nad potrzebą kontaktu, zrozumienia i bycia zauważonym – mówi Ralph Kaminski. – „Czuję się, jakbym zaczynał od początku.”

Paradoks miasta – wielu ludzi, brak bliskości

W nowym singlu Kaminski porusza paradoksalną sytuację życia w dużym mieście: mimo otoczenia wielu ludzi łatwo o poczucie wyobcowania i brak prawdziwych, bliskich relacji.

„To sytuacja, w której można czuć się samotnym nawet w tłumie” – podkreśla artysta.

Poprzednie single zwiastujące nadchodzący album to: „Góra”, „Nie bój się na zapas!” oraz „Ostatni dzień lata”.

Album promowany trasą koncertową przed premierą

Ralph Kaminski zdecydował się na nietypową formę promocji – nowa płyta będzie prezentowana na koncertach jeszcze przed jej oficjalnym wydaniem. Fani będą mogli usłyszeć nowe utwory na żywo, zanim trafią one na album.

Tegoroczny sezon koncertowy rozpoczął w Klubie Studio w Krakowie, a kolejne występy odbędą się w:

  • Wrocław – 20 i 21 stycznia (NFM-Sala Czerwona)

  • Łódź – 25 stycznia (Wytwórnia)

  • Katowice – 5 lutego (Miasto Ogrodów)

  • Poznań – 6 i 7 lutego (CK Zamek)

  • Gdańsk – 26 lutego (Stary Maneż)

  • Torun – 1 marca (CKK Jordanki)

Tagi


Popularne newsy

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”
NEWS

Gwiazda OnlyFansa licytuje „nocowankę” u Julii Wieniawy. „Mój największy MOKRY SEN w końcu się spełni”

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna
NEWS

Julia Wieniawa uspokaja fanów. „Nocowanka” wystawiona na aukcji WOŚP będzie dla niej w pełni bezpieczna

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego
NEWS

Kiszło Boruta współpracuje z policją. Bonus RPK i Ciemna Strefa się odcinają się od niego

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą
NEWS

Fokus dowiózł swój najważniejszy „projekt”. Raper został tatą

Syn Victorii Beckham z szokującym oświadczeniem.  „Moja mama tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich”
NEWS

Syn Victorii Beckham z szokującym oświadczeniem.  „Moja mama tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich”

Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikiem 100 milionów streamów
NEWS

Historyczny sukces na Spotify. Pierwszy polski nierapowy hit z wynikiem 100 milionów streamów

Taco Hemingway ogłasza drugi koncert na Stadionie Narodowym
NEWS

Taco Hemingway ogłasza drugi koncert na Stadionie Narodowym

Polecane

CGM
Nocowanka Wieniawy przyciąga psychofanów. Czy koleżanki z branży ją uratują?

Nocowanka Wieniawy przyciąga psychofanów. Czy koleżanki z branży ją ur ...

Psychofani kontra charytatywna inicjatywa

59 minut temu

CGM
Sentino i Misiek Koterski w reklamie luksusowych zegarków

Sentino i Misiek Koterski w reklamie luksusowych zegarków

„Góra z górą się nie zejdzie, ale Król z Królem owszem.”

2 godziny temu

CGM
Wiz Khalifa odkrywa dramatyczną historię swojej rodziny. Jego pradziadek był niewolnikiem

Wiz Khalifa odkrywa dramatyczną historię swojej rodziny. Jego pradziad ...

„Myślę, że jestem zaprogramowany tak, żeby czuć teraz złość"

2 godziny temu

CGM
Nowe dane Spotify pokazują, które polskie utwory zdominowały zagraniczne rynki w 2025 roku

Nowe dane Spotify pokazują, które polskie utwory zdominowały zagranicz ...

Poza sukcesami na rodzimym rynku, polscy artyści w 2025 roku umacniali swoją obecność na świecie

2 godziny temu

CGM
Syn Victorii Beckham z szokującym oświadczeniem.  „Moja mama tańczyła ze mną w bardzo niestosowny sposób na oczach wszystkich”

Syn Victorii Beckham z szokującym oświadczeniem.  „Moja mama tań ...

Syn członkini Spice Girls i Davida Beckhama pogrąża rodziców

2 godziny temu

CGM
Nicki Minaj w wulgarny i homofobiczny sposób zaatakowała dziennikarza Dona Lemona

Nicki Minaj w wulgarny i homofobiczny sposób zaatakowała dziennikarza ...

Don Lemon odniósł się do ataków raperki

3 godziny temu