Ralph Kaminski samotny w wielkim mieście

„List z wielkiego miasta” – opowieść o samotności

Ralph Kaminski właśnie wypuścił singiel „List z wielkiego miasta”, który opowiada o samotności w centrum tętniącej życiem metropolii. Utwór zapowiada jego nową płytę, której premiera planowana jest na marzec 2026.

W teledysku artysta ubrany w biały garnitur z dużą, ozdobną kokardą na szyi stoi w eleganckim wnętrzu kościelnym. W tle widoczna jest choinka ozdobiona światełkami oraz złote dekoracje ołtarza.

„List z wielkiego miasta” to osobista refleksja nad potrzebą kontaktu, zrozumienia i bycia zauważonym – mówi Ralph Kaminski. – „Czuję się, jakbym zaczynał od początku.”

Paradoks miasta – wielu ludzi, brak bliskości

W nowym singlu Kaminski porusza paradoksalną sytuację życia w dużym mieście: mimo otoczenia wielu ludzi łatwo o poczucie wyobcowania i brak prawdziwych, bliskich relacji. „To sytuacja, w której można czuć się samotnym nawet w tłumie” – podkreśla artysta.

Poprzednie single zwiastujące nadchodzący album to: „Góra”, „Nie bój się na zapas!” oraz „Ostatni dzień lata”.

Album promowany trasą koncertową przed premierą

Ralph Kaminski zdecydował się na nietypową formę promocji – nowa płyta będzie prezentowana na koncertach jeszcze przed jej oficjalnym wydaniem. Fani będą mogli usłyszeć nowe utwory na żywo, zanim trafią one na album.

Tegoroczny sezon koncertowy rozpoczął w Klubie Studio w Krakowie, a kolejne występy odbędą się w: