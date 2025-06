Quebonafide zaprezentował nowy album

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Wczorajsze wydarzenie online, będące pierwszym aktem pożegnania Quebonafide, było złożonym z 14 utworów musicalem. Jak już pisaliśmy wczoraj – całość jest gotowym albumem z gościnnym udziałem m.in. Sobla, Okiego i Martyny Byczkowskiej. Pytanie – co stanie się z tym materiałem?

Co dalej z „Aktem I”?

„Akt I” był transmitowany na żywo. Według informacji przekazanej przez organizatorów, śledzenie streamu było jedyną okazją do zapoznania się z tym dziełem w formie audiowizualnej. Niewykluczone jednak, że doczekamy się premiery ścieżki dźwiękowej.

Albumu póki co nie ma w serwisach streamingowych. Jeśli się w nich pojawi – być może stanie się to po ostatnim koncercie rapera. Równie dobrze może być tak, że wydawnictwo trafi tylko do uczestników wydarzenia online lub widzów, którzy pojawią się dziś i jutro na PGE Narodowym.

Póki co prezentujemy tracklistę wydawnictwa i czekamy na rozwój sytuacji:

1. Chemiczny balans

2. Trawa

3. Noradrenalina ft. Sobel

4. Diagnoza (wokale: Piotr Polk, Zbigniew Zamachowski, Wiktor Zborowski, Jacek Wójcicki)

5. Wielka przyjemność

6. Czarne plaże

7. Melisa

8. Igły, soczewki, samoloty

9. Nie życzę ci źle

10. KC, lecz bez przesady ft. Chivas

11. Wkrótce ft. Oki

12. Statek z LEGO ft. Martyna Byczkowska

13. Natrętne myśli

14. Północ / Południe