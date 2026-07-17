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„QUEBONAFIDE: OSTATNI KONCERT” trafi do CANAL+. Fani ponownie przeżyją historyczne pożegnanie rapera

CANAL+ pokaże również musical „PÓŁNOC / POŁUDNIE”

2026.07.17

opublikował:

QuebonafideTaras

Foto: @piotr_tarasewicz

Fani Quebonafide już wkrótce będą mogli ponownie zobaczyć jedno z najważniejszych wydarzeń w historii polskiego rapu. Filmowy zapis widowiska „QUEBONAFIDE: OSTATNI KONCERT” trafi 21 lipca do serwisu streamingowego CANAL+ oraz zostanie wyemitowany na kanale live 5.

Produkcja pozwoli raz jeszcze przeżyć emocje związane z finałowym występem artysty na PGE Narodowym, który był symbolicznym pożegnaniem Quebonafide z publicznością.

Widowisko, które przeszło do historii

Finałowy koncert Quebonafide był czymś więcej niż zwykłym występem. Na scenie pojawili się najważniejsi przedstawiciele polskiej sceny muzycznej, a publiczność usłyszała ponad 40 utworów z całego dorobku rapera.

Spektakl łączył muzykę z elementami teatru, musicalu i nowoczesnych technologii, tworząc widowisko, które zapisało się w historii polskiego hip-hopu.

CANAL+ pokaże również musical „PÓŁNOC / POŁUDNIE”

Wieczór poświęcony Quebonafide rozpocznie się 21 lipca o godzinie 20:00 emisją musicalu „QUEBONAFIDE: PÓŁNOC / POŁUDNIE”. Zaraz po nim widzowie zobaczą film „QUEBONAFIDE: OSTATNI KONCERT”, będący pełnym zapisem finałowego występu artysty.

To wyjątkowa okazja dla osób, które nie mogły uczestniczyć w wydarzeniu na żywo, a także dla fanów chcących ponownie zobaczyć pożegnanie jednego z najbardziej wpływowych raperów w Polsce.

Quebonafide zakończył wyjątkowy rozdział polskiego rapu

Kuba Grabowski, znany jako Quebonafide, przez lata wypracował pozycję jednej z najważniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Od bitew freestylowych, przez diamentowe płyty, aż po spektakularne koncerty – artysta konsekwentnie budował własną markę, łącząc rap z widowiskowymi projektami scenicznymi.

Na przestrzeni kariery współpracował m.in. z Taco Hemingwayem, Darią Zawiałow, Tommym Cashem i Mickiem Jenkinsem. Decyzja o zakończeniu działalności koncertowej była świadomym zamknięciem jednego z najważniejszych rozdziałów współczesnego polskiego hip-hopu.

Kiedy premiera „QUEBONAFIDE: OSTATNI KONCERT”?

Filmowy zapis historycznego koncertu będzie dostępny 21 lipca od godziny 20:00 w serwisie streamingowym CANAL+ oraz na kanale live 5. Produkcja ma oddać atmosferę wydarzenia i przypomnieć fanom ostatni występ artysty, który na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki.

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