Quebo i Krzysztof Stanowski razem w Arabii Saudyjskiej

"Będziemy pokazywać drogie miejsca, drogie rzeczy, jakieś obrzydlistwa po prostu".

2025.09.15

opublikował:

fot. Dagmara Szewczyk / @dagsoon

Kiedy kilka dni przed ostatnimi koncertami Quebonafide raper pojawił się w Kanale Zero u Krzysztofa Stanowskiego, panowie obiecali sobie, że już po występach spotkają się ponownie, by podsumować je i dać Kubie możliwość dokładnego opowiedzenia o tym, co działo się pod koniec czerwca na PGE Narodowym. Póki co ta rozmowa się nie odbyła, co nie oznacza, że panowie nie spotkają się ponownie przed kamerami.

Quebonafide łączy siły z Krzysztofem Stanowskim

Szef Kanału Zero zapowiedział nowy cykl programów „Życie ponad Stan”. Dziennikarz zdradził, że w jednym z odcinków połączy siły z Quebonafide.

Będziemy pokazywać drogie miejsca, drogie rzeczy, jakieś obrzydlistwa po prostu. W drugim odcinku lecimy razem z Quebo pokazywać super kosmiczne hotele w Arabii Saudyjskiej – zapowiedział dziennikarz dodając, że wyprawa jest zaplanowana na październik.

