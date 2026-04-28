Przełom w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya. Jeden z oskarżonych przyznaje się do winy

Po 24 latach od jednej z największych tragedii w historii hip-hopu pojawił się przełom w dochodzeniu

Po niemal 24 latach od jednej z największych tragedii w historii hip-hopu pojawił się przełom w sprawie śmierci legendy grupy Run-DMC. Jeden z mężczyzn zamieszanych w zabójstwo Jasona Mizella, znanego jako Jam Master Jay, przyznał się do winy w sądzie federalnym.

Przyznanie się do winy po ponad dwóch dekadach

Jay Bryant, jeden z oskarżonych w sprawie, przyznał się do udziału w przestępstwie związanym z zabójstwem muzyka. Według prokuratury miał on pomóc sprawcom dostać się do studia nagraniowego w Queens w 2002 roku, co doprowadziło do tragicznych wydarzeń.

Amerykański prokurator federalny podkreślił, że śledztwo trwało wiele lat, a organy ścigania nie zaprzestały działań mimo upływu czasu.

Jak doszło do zabójstwa Jam Master Jaya?

Według ustaleń śledczych, 30 października 2002 roku Bryant miał umożliwić wejście do studia poprzez otwarcie drzwi ewakuacyjnych. Dzięki temu dwaj pozostali sprawcy dostali się do środka niezauważeni.

W trakcie zdarzenia jeden z napastników miał zmusić obecne osoby do położenia się na ziemi, a następnie padły strzały oddane z bliskiej odległości. Jam Master Jay został śmiertelnie postrzelony w głowę, a inna osoba została ranna.

Motyw zbrodni

Według prokuratury tłem tragedii był konflikt związany z handlem narkotykami. Jam Master Jay miał być pośrednikiem w dużych transakcjach, co doprowadziło do napięć finansowych i ostatecznie do zaplanowania ataku.

Śledczy wskazują, że spór o nieudaną transakcję o wartości blisko 200 tysięcy dolarów był jednym z kluczowych elementów, które doprowadziły do eskalacji konfliktu.

Wyrok i dalsze postępowanie

Jay Bryant może zostać skazany na karę od 15 do 20 lat więzienia. Wcześniej przyznał się już do innych zarzutów związanych z handlem narkotykami i bronią.

Sprawa zabójstwa Jam Master Jaya przez lata była uznawana za jedną z najbardziej tajemniczych w historii muzyki hip-hopowej. Obecne wydarzenia przybliżają ją jednak do ostatecznego zamknięcia.

Dziedzictwo Jam Master Jaya

Jam Master Jay pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii hip-hopu. Jako członek Run-DMC miał ogromny wpływ na rozwój gatunku i kulturę muzyczną lat 80. i 90.

Jego śmierć wstrząsnęła światem muzyki i do dziś jest symbolem jednej z największych nierozwiązanych tragedii w branży

Tagi


Popularne newsy

Tede Peja @piotr_tarasewicz
NEWS

Tede i Peja zawarli pakt o nieagresji na streamie Łatwoganga!!! Stream przedłużony o cztery godziny

Tede foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Tede i Peja nagrają „diss na raka”? Jest deklaracja po historycznym pojednaniu

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes i Łatwogang wydali oświadczenie: ” Nie przyjmujemy żadnych orderów, prosimy o przyznawanie ich pielęgniarzom, pielęgniarkom, lekarkom i lekarzom, którzy muszą walczyć codziennie”

Mata
NEWS

Mata namówił Szczęsnego do gry w swojej drużynie. Łatwogang przekroczył 160 milionów złotych

Dua Lipa pierogi
NEWS

Dua Lipa wpadła do Warszawy na weekend. Na Instagramie pokazała się z pierogami

Coldplay 2022 @piotr_tarasewicz @cgm.pl-35
NEWS

Wokalista Coldplay zaśpiewał na streamie Łatwoganga. „Siurubujemy” obiegło internet

Latwo Bedoes YT
NEWS

Bedoes dotrzymał słowa i zrobił tatuaż na twarzy: „Zabrałeś mi tatę, dziadka i chciałeś zabrać mamę”

Polecane

CGM
Bruce Springsteen

Bruce Springsteen zabiera głos po zamachu na Donalda Trumpa: „Ni ...

Napięte relacje Springsteena i Trumpa

37 sekund temu

CGM
Mick Jagger Rolling Stones Warszawa

The Rolling Stones zapowiadają nowy album „Foreign Tongues&#8221 ...

Strategia tajemnic i ukrytych komunikatów

2 minuty temu

CGM
Harry Styles 2026 ig

Harry Styles zaręczony ze znaną aktorką

Głośne zaręczyny w świecie show-biznesu

8 minut temu

CGM
Madonna Sabrina Carpenter 2026

Madonna nieoczekiwanie pojawiła się na scenie Coachelli z Sabriną Carp ...

Spotkanie dwóch pokoleń popu

13 minut temu

CGM
Megan Moulin 2026 Ig

Megan Thee Stallion kończy przygodę z Broadwayem po rozstaniu z Klayem ...

Raperka żegna się z musicalem „Moulin Rouge!” kilka tygodni przed planowanym finałem

21 minut temu

CGM
latwogang yt

Zagraniczne media zachwycone zbiórką Łatwoganga i Bedoesa: „Najw ...

Polska akcja o globalnym znaczeniu

28 minut temu