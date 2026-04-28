Przełom w sprawie zabójstwa Jam Master Jaya. Jeden z oskarżonych przyznaje się do winy

Po niemal 24 latach od jednej z największych tragedii w historii hip-hopu pojawił się przełom w sprawie śmierci legendy grupy Run-DMC. Jeden z mężczyzn zamieszanych w zabójstwo Jasona Mizella, znanego jako Jam Master Jay, przyznał się do winy w sądzie federalnym.

Przyznanie się do winy po ponad dwóch dekadach

Jay Bryant, jeden z oskarżonych w sprawie, przyznał się do udziału w przestępstwie związanym z zabójstwem muzyka. Według prokuratury miał on pomóc sprawcom dostać się do studia nagraniowego w Queens w 2002 roku, co doprowadziło do tragicznych wydarzeń.

Amerykański prokurator federalny podkreślił, że śledztwo trwało wiele lat, a organy ścigania nie zaprzestały działań mimo upływu czasu.

Jak doszło do zabójstwa Jam Master Jaya?

Według ustaleń śledczych, 30 października 2002 roku Bryant miał umożliwić wejście do studia poprzez otwarcie drzwi ewakuacyjnych. Dzięki temu dwaj pozostali sprawcy dostali się do środka niezauważeni.

W trakcie zdarzenia jeden z napastników miał zmusić obecne osoby do położenia się na ziemi, a następnie padły strzały oddane z bliskiej odległości. Jam Master Jay został śmiertelnie postrzelony w głowę, a inna osoba została ranna.

Motyw zbrodni

Według prokuratury tłem tragedii był konflikt związany z handlem narkotykami. Jam Master Jay miał być pośrednikiem w dużych transakcjach, co doprowadziło do napięć finansowych i ostatecznie do zaplanowania ataku.

Śledczy wskazują, że spór o nieudaną transakcję o wartości blisko 200 tysięcy dolarów był jednym z kluczowych elementów, które doprowadziły do eskalacji konfliktu.

Wyrok i dalsze postępowanie

Jay Bryant może zostać skazany na karę od 15 do 20 lat więzienia. Wcześniej przyznał się już do innych zarzutów związanych z handlem narkotykami i bronią.

Sprawa zabójstwa Jam Master Jaya przez lata była uznawana za jedną z najbardziej tajemniczych w historii muzyki hip-hopowej. Obecne wydarzenia przybliżają ją jednak do ostatecznego zamknięcia.

Dziedzictwo Jam Master Jaya

Jam Master Jay pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii hip-hopu. Jako członek Run-DMC miał ogromny wpływ na rozwój gatunku i kulturę muzyczną lat 80. i 90.

Jego śmierć wstrząsnęła światem muzyki i do dziś jest symbolem jednej z największych nierozwiązanych tragedii w branży