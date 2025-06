Proces Diddy’ego: Raper miał przewiesić przyjaciółkę Cassie przez balkon i rzucać nożem w stronę wokalistki

Proces Seana Combsa trwa, a każdy dzień przynosi nowe, szokujące fakty. 16. dzień przesłuchań przyniósł mocne i pełne emocji zeznania Bryany Bongolan – projektantki mody oraz bliskiej przyjaciółki Cassie, która była obecna podczas wielu wydarzeń, które teraz stają się częścią procesu.

Przerażający incydent na balkonie



Bryana opisała moment, który wywołał dreszcze u wszystkich obecnych w sądzie. Według niej, podczas spotkania w apartamencie Cassie, gdy wszyscy palili jointy, Diddy niespodziewanie złapał ją i przewiesił przez balkon wysokiego budynku. Po tym brutalnym zdarzeniu, Diddy miał ją nagle wciągnąć z powrotem do środka i rzucić z impetem na meble znajdujące się w pokoju. Świadek podkreślała, że ten moment był dla niej bardzo przerażający i że czuła się zagrożona.

Rzucanie nożem – kolejny dowód przemocy?

Bryana zeznała również o innym, równie niebezpiecznym zdarzeniu. Opowiadała, że podczas jednej z kłótni Diddy rzucił nożem w stronę Cassie. W odpowiedzi Cassie miała się bronic, rzucając nóż z powrotem. Ten fragment zeznań stanowi dodatkowy dowód na istnienie przemocy fizycznej i napiętych relacji między osobami zamieszanymi w sprawę.

Narkotyki – mroczne tło relacji

Podczas przesłuchania Bryana nie uniknęła pytań o narkotyki, które – jak twierdzi – były obecne w środowisku Diddiego i Cassie. Zeznała, że to Diddy dostarczał jej narkotyki, natomiast ona sama kupowała substancje zarówno dla niego, jak i dla Cassie. To wprowadza dodatkowy kontekst do zrozumienia atmosfery panującej w grupie i wskazuje na potencjalne problemy, które mogły wpływać na ich zachowanie i dynamikę relacji.

Obrona Diddiego – podważanie wiarygodności świadków

Obrońcy Diddy’ego aktywnie kwestionowali zeznania Bryany, próbując wykazać niespójności oraz braki w jej pamięci. Podczas intensywnego przesłuchania zadawali szczegółowe pytania dotyczące czasu, miejsca oraz dokładnego przebiegu opisywanych zdarzeń. Mimo że świadek momentami miała trudności z przypomnieniem sobie niektórych detali, jej zeznania wydają się spójne i pełne emocji, co może wpłynąć na ocenę całej sprawy.

Ekspert wideo potwierdza autentyczność nagrania z pobiciem Cassie

Wcześniej na ławie świadków pojawił się Frank Piazza, ekspert ds. analizy materiałów wideo. Piazza potwierdził, że kontrowersyjne nagranie przedstawiające pobicie Cassie jest autentyczne i nie zostało zmanipulowane. Szczegółowo omówił technologie i metody analizy, które pozwoliły na potwierdzenie wiarygodności materiału. Co więcej, ekspert zdradził, że miał za zadanie oczyszczenie ścieżki dźwiękowej z 10 domniemanych nagrań erotycznych, które zostały zabezpieczone przez prokuraturę i prawdopodobnie zostaną przedstawione w kolejnych etapach procesu.

Nadchodzące zeznania i kolejne odsłony dramatu

Bryana Bongolan ma wrócić do składania zeznań, by doprecyzować i rozwinąć niektóre wątki. Po niej na ławie świadów pojawi się kolejna kobieta, której tożsamość nie została ujawniona. To ona ma być kolejną oskarżycielką Diddiego i według zapowiedzi ma złożyć wyjątkowo mocne, wręcz przełomowe zeznania, które mogą znacząco wpłynąć na przebieg procesu.