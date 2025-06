Premiera klipu „Morze jest najlepsze” Natalii Przybysz

Do sieci właśnie trafił teledysk do utworu „Morze jest najlepsze” – otwierającego album „TAM” Natalii Przybysz. To symboliczne pożegnanie z wyjątkową płytą oraz zapowiedź nowych muzycznych projektów artystki, które pojawią się jeszcze tego lata.

„Morze jest najlepsze” – otwarcie albumu „TAM” i koncertowy hit

Album „TAM” ukazał się w październiku 2023 roku i został nagrany na greckiej wyspie Hydra. Utwór „Morze jest najlepsze” szybko zdobył popularność, stając się ulubieńcem fanów podczas koncertów.

Teledysk zrealizowany w greckiej scenerii

Klip powstał z inicjatywy duetu Mary & Koko (Mary Gruszecka i Agnieszka Kokowska) i został nakręcony w malowniczej scenerii Grecji, co podkreśla klimat całego albumu. W teledysku występuje fotografka i podróżniczka Karolina Karwan, która wprowadza widza w atmosferę swobody i zachwytu światem.

Nowy etap w twórczości Natalii Przybysz

Premiera klipu „Morze jest najlepsze” to jednocześnie pożegnanie z albumem „TAM” i zapowiedź kolejnych premier. Natalia Przybysz zapowiada, że jeszcze tego lata ukażą się nowe muzyczne propozycje, które otworzą nowy rozdział w jej karierze.