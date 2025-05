Prawnik Diddy’ego oskarża Cassie o przemoc fizyczną – nowy wątek w procesie o handel ludźmi

Proces Diddy’ego oficjalnie ruszył – adwokat stawia kontrowersyjne tezy

Czwarty dzień procesu Seana „Diddy” Combsa przyniósł zaskakujący zwrot. Podczas rozprawy obrońca rapera, Marc Agnifilo, oskarżył jego byłą partnerkę Cassie o przemoc fizyczną, która miała mieć miejsce w trakcie ich związku.

Według TMZ, do tematu doszło po tym, jak prokurator Emily Anne Johnson poinformowała sędziego Aruna Subramaniana, że domniemana Ofiara 1 (najprawdopodobniej Cassie) nie będzie przesłuchiwana na temat pewnych problemów zdrowotnych. Sędzia odpowiedział, że jeżeli prokuratura poruszy ten temat, obrona również ma prawo do krzyżowego przesłuchania w tej sprawie.

„Przyznajemy się do przemocy domowej, ale…” – linia obrony Diddy’ego

Marc Agnifilo oświadczył w sądzie:

„Nasza linia obrony zakłada, że w ich relacji dochodziło do wzajemnej przemocy – obie strony się biły. Mówimy o przemocy domowej.”

Dodał również:

„Zdecydowanie przyznajemy się do istnienia przemocy domowej. Ale kiedy ta przemoc staje się przymusem? Gdzie leży granica?”

Na pytanie sędziego, czy twierdzą po prostu, że „oboje byli agresywni”, adwokat odpowiedział: „Tak. Uważamy, że to istotne.”

Nagranie pobicia z 2016 roku – CNN kontra Diddy

Choć domniemana przemoc wobec Cassie nie jest bezpośrednim elementem aktu oskarżenia, wideo z hotelu Intercontinental w Los Angeles z 2016 roku, na którym Diddy rzekomo bije Cassie, ma zostać wykorzystane przez prokuraturę jako dowód charakteru oskarżonego.

Diddy próbował zablokować użycie nagrania – 17 kwietnia jego zespół prawny złożył wniosek o wyłączenie materiału dowodowego. W liście do sądu stwierdzili, że:

„CNN zakupiło jedyną znaną kopię nagrania, wgrało ją do darmowego programu do edycji wideo, zmodyfikowało nagranie i zniszczyło oryginał – mimo wiedzy o toczącym się śledztwie.”

Według obrony modyfikacje obejmowały m.in. ukrycie znacznika czasu, zmianę sekwencji nagrania i przyspieszenie obrazu, co miało „fałszywie sugerować intensywność działań”.

CNN odpowiada: „Nie zmieniliśmy niczego”

Na zarzuty Diddy’ego odpowiedziało CNN, które w oświadczeniu dla HipHopDX poinformowało:

„CNN nigdy nie zmieniło nagrania i nie zniszczyło oryginału – ten został zachowany przez źródło. Materiał został wyemitowany na długo przed aresztowaniem Combsa.”

Prokurator Emily Anne Johnson zapowiedziała w sądzie, że planuje przedstawić dwa filmy z telefonów komórkowych oraz „skorygowaną” wersję nagrania CNN jako materiał dowodowy.

Ile potrwa proces Diddy’ego?

Rozprawa sądowa Seana Combsa rozpoczęła się 5 maja 2025 r. i według wstępnych informacji ma potrwać od ośmiu do dziesięciu tygodni. Przypomnijmy, że Diddy nie przyznaje się do żadnego z zarzutów, w tym m.in. do handlu ludźmi i przestępstw seksualnych.