Pracował m.in. z Sokołem, Sariusem, Kukonem, Okim czy Smolastym. Teraz zmienia klimat

fot. Dagmara Szewczuk

Polski EDM w natarciu. Faded Dolars znany ze współpracy m.in. z Kukonem czy Sariusem, udostępnił singiel „Replay” z udziałem Karoliny Stanisławczyk. Nowy numer Faded Dollars i Karoliny Stanisławczyk.

Faded Dollars to producent ze Szczecina, który ma na koncie współpracę z czołówką polskiego rapu, m.in. z takimi artystami jak jak Kukon, Bedoes, White 2115, Oki, Smolasty, Sarius, Chivas, Jan-rapowanie czy Sokół.

Faded Dollars szykuje nowy projekt

Jego najnowszy producencki singiel „Replay” z gościnnym udziałem Karoliny Stanisławczyk to numer zapowiadający projekt, na którym znajdziemy EDM-owe hity z polskimi artystami, wyprodukowane na światowym poziomie.

“Replay” to taneczny banger z klubową produkcją Faded Dollars i magnetycznym wokalem Karoliny Stanisławczyk, mającej na koncie m. in. wiralowy hit „Cliché”. Numer opowiada o ekscytacji i flircie w erze cyfrowej, idealnie wpisując się w klimat przygotowań do imprezy i nocnego życia miasta.