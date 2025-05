Poznaliśmy wszystkich finalistów Konkursu Piosenki Eurowizji

fot. mat. pras.

Po znakomitym występie we wtorkowym pierwszym półfinale Justyna Steczkowska zapewniła sobie udział w sobotnim finale Konkursu Piosenki Eurowizji. Wraz z nią awansowała dziewiątka innych artystów. W czwartkowy wieczór odbył się drugi półfinał, który wyłonił kolejną dziesiątkę finalistów. Stawkę uzupełniają naturalnie reprezentanci tzw. wielkiej piątki, którzy mają zapewniony udział w finale bez kwalifikacji, a także gospodarze tegorocznego konkursu – Szwajcarzy.

Przypomnijmy, że finał Eurowizji będzie można obejrzeć na antenie TVP1.

Oto artyści, którzy awansowali z drugiego półfinału:

Katarsis – Tavo akys (Litwa)

Yuval Raphael – New Day Will Rise (Izrael)

Parg – Survivor (Armenia)

Sissal – Hallucination (Dania)

JJ – Wasted Love (Austria)

Laura Thorn – La poupée monte le son (Luksemburg

Erika Vikman – Ich komme (Finlandia)

Tautumeitas – Bur man laimi (Łotwa)

Miriana Conte – Serving (Malta)

Klavdia – Asteromata (Grecja)

Czołowa dziesiątka pierwszego półfinału prezentuje się następująco:

Kyle Alessandro – Lighter (Norwegia)

Shkodra Elektronike – Zjerm (Albania)

KAJ – Bara bada bastu (Szwecja)

Væb – Róa (Islandia)

Claude – C’est la vie (Holandia)

Justyna Steczkowska – Gaja (Polska)

Gabry Ponte – Tutta l’Italia (San Marino)

Tommy Cash – Espresso Macchiato (Estonia)

Napa – Deslocado (Portugalia)

Ziferblat – Bird of Pray (Ukraina)

Grono finalistów uzupełniają gospodarze – Szwajcarzy – oraz przedstawiciele tzw. wielkiej piątki:

Zoë Më – Voyage (Szwajcacia)

Melody – Esa diva (Hiszpania)

Lucio Corsi – Volevo essere un duro (Włochy)

Louane – Maman (Francja)

Abor & Tynna – Baller (Niemcy)

Remember Monday- What the Hell Just Happened? (Wielka Brytania)