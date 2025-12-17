CGM

Poznaliśmy nazwisko czwartego jurora „Mam talent”

"Negocjacje z nim nie były trudne, bo bardzo chciał wrócić do telewizji"

2025.12.17

TVN odświeża format programu „Mam talent”. W 17. edycji pojawi się po raz pierwszy czwarty juror, który zasiądzie obok Julii Wieniawy, Marcina Prokopa i Agnieszki Chylińskiej.

Nowi prowadzący programu

Po rezygnacji Agnieszki Woźniak-Starak, program poprowadzą Paulina Krupińska i Jan Pirowski. O tę rolę ubiegała się także Karolina Gilon, która uczestniczyła w castingu, ale ostatecznie prowadzenie przypadło duetowi Krupińska–Pirowski.

Agustin Egurrola wraca do jury

Czwartym jurorem został Agustin Egurrola. Choreograf ma już doświadczenie w programie – był jurorem w latach 2013–2019. Jego powrót ma wnieść nową energię i zmienić układ sił przy stole jurorskim.

„Czwartym jurorem „Mam talent” został Agustin Egurrola. Negocjacje z nim nie były trudne, bo bardzo chciał wrócić do telewizji. Pojawi się gościnnie w odcinku świątecznym na Boże Narodzenie, a na stałe widzowie zobaczą go od marca” – mówi Pudelkowi osoba z produkcji.

Konflikty i interakcje na planie

Na planie Agustin pozwala sobie na lekkie docinki w kierunku Marcina Prokopa, co ma wprowadzić dodatkową dynamikę:

„Panowie walczą o czas ekranowy w sposób inteligentny i zabawny. Agustin przychodzi przeziębiony, ale przed kamerami nie traci fasonu i obiecał, że będzie mieszać”.

Powrót do telewizji po przerwie

Po okresie nieobecności w telewizji Egurrola wraca do TVN, gdzie wcześniej pracował również przy programie „You Can Dance”. Dyrektor programowa stacji uznała, że jego obecność w jury wprowadzi świeżą energię i ożywi relacje między jurorami.

