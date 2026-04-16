Poznaliśmy ceny na koncert Kanye Westa w Polsce 2026. Bilety są naprawdę drogie

Kanye West powraca do Polski po wielu latach. Jego koncert zaplanowany na 19 czerwca 2026 roku na Stadionie Śląskim już teraz budzi ogromne emocje – zarówno wśród fanów, jak i krytyków artysty.

Kontrowersyjny koncert i duże zainteresowanie

Występ Ye odbędzie się w ramach trasy promującej album „Bully”. Choć wydarzenie zapowiada się jako jedno z największych koncertów roku, nie brakuje również kontrowersji związanych z osobą artysty.

Jak kupić bilety na koncert Kanye Westa?

Aby zdobyć wejściówki na koncert Kanye West, trzeba przygotować się na dwa etapy sprzedaży:

Przedsprzedaż rusza 20 kwietnia 2026

rusza 20 kwietnia 2026 Aby wziąć w niej udział, należy zarejestrować się na stronie tour.yeezy.com (sekcja Poland)

Sprzedaż ogólna startuje 21 kwietnia 2026

Na ten moment nie podano jeszcze oficjalnej platformy sprzedażowej, jednak zainteresowanie wydarzeniem sugeruje, że bilety mogą zniknąć bardzo szybko.

Ile kosztują bilety?

Oficjalny cennik robi wrażenie – najtańsze wejściówki kosztują 650 złotych – najdrożdze 4000!

● VIP SKYBOX (siedzące) — 4 000 zł

● GOLDEN CIRCLE – Floor (stojące) — 1 800 zł

● GENERAL ADMISSION – Floor (stojące) — 1 100 zł

● Trybuny 1 (siedzące) — 1 400 zł

● Trybuny 2 (siedzące) — 1 100 zł

● Trybuny 3 (siedzące) — 900 zł

● Trybuny 4 (siedzące) — 800 zł

● Trybuny 5 (siedzące) — 650 zł.

Czy koncert na pewno się odbędzie?

Warto pamiętać, że Kanye West znany jest z nieprzewidywalnych decyzji, a jego koncerty bywały w przeszłości odwoływane. Dodatkowo jego występy w Europie wzbudzają kontrowersje, co może wpłynąć na organizację wydarzeń.