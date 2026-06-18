Post Malone wzruszająco pożegnał Olivera Tree. Podczas koncertu wylał piwo dla zmarłego przyjaciela

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Post Malone oddał wzruszający hołd swojemu przyjacielowi Oliverowi Tree podczas koncertu w Toronto. Artysta na chwilę przerwał występ, aby uczcić pamięć muzyka, który zginął w tragicznej katastrofie śmigłowca w Brazylii.

Nagrania z wydarzenia szybko obiegły media społecznościowe, wywołując ogromne emocje wśród fanów obu artystów.

„Chcę, żeby wiedział, jak bardzo był kochany”

Podczas koncertu Post Malone zwrócił się bezpośrednio do publiczności, wspominając swojego zmarłego przyjaciela. W emocjonalnej przemowie mówił o talencie Olivera Tree, jego wyjątkowej osobowości oraz wpływie, jaki wywarł na ludzi wokół siebie.

Artysta podkreślił, że Oliver był osobą pełną pasji, kreatywności i pozytywnej energii. W pewnym momencie zwrócił się również symbolicznie do zmarłego muzyka, mówiąc, że chciałby, aby wiedział, jak bardzo był ceniony i kochany przez przyjaciół oraz fanów.

Symboliczny gest na scenie

Jednym z najbardziej poruszających momentów koncertu był symboliczny gest Post Malone’a. Muzyk uniósł puszkę piwa Bud Light, a następnie wylał część jej zawartości na scenę, oddając w ten sposób tradycyjny hołd zmarłemu przyjacielowi.

Publiczność odpowiedziała gromkimi brawami, a wielu uczestników koncertu nie kryło wzruszenia. Nagranie tego momentu błyskawicznie zdobyło popularność w internecie.

Tragiczna śmierć Olivera Tree w Brazylii

Przypomnijmy, że Oliver Tree miał zginąć w niedzielę podczas katastrofy dwóch śmigłowców nad południowo-zachodnią częścią Rio de Janeiro.

Według doniesień medialnych maszyny zderzyły się w powietrzu nad terenem parkingu pojazdów elektrycznych. Po kolizji oba śmigłowce stanęły w płomieniach i spadły na ziemię.

W katastrofie śmierć poniosło sześć osób, a brazylijskie służby nadal prowadzą dochodzenie mające wyjaśnić przyczyny tragedii.

Fani wspominają artystę

Informacja o śmierci Olivera Tree wywołała ogromne poruszenie w świecie muzyki. Fani z całego świata publikują wspomnienia, zdjęcia i nagrania związane z jego twórczością, podkreślając wyjątkowy charakter artysty.

Oliver Tree był znany nie tylko z oryginalnej muzyki, ale także charakterystycznego wizerunku scenicznego, poczucia humoru oraz niekonwencjonalnego podejścia do sztuki. Dzięki temu zdobył miliony fanów na całym świecie.

Post Malone dołączył do grona artystów żegnających Olivera Tree

Wzruszający gest Post Malone’a pokazuje, jak duży wpływ Oliver Tree miał na środowisko muzyczne. Wielu artystów po tragedii opublikowało kondolencje i wspomnienia związane ze zmarłym muzykiem.

Koncert w Toronto stał się jednym z pierwszych publicznych wydarzeń, podczas których oddano hołd artyście. Fani zgodnie przyznają, że przemowa Post Malone’a była jednym z najbardziej poruszających momentów ostatnich dni.